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Какие организации попали в список должников Минэнерго за январь 2018 года

26.02.2018 17:17 — Разное | Ежедневник  
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Какие организации попали в список должников Минэнерго за январь 2018 года

На 1 февраля 2018 года задолженность потребителей за поставленную им энергию составила 969,8 млн рублей. Среди должников оказались организации Минстройархитектуры, Минтранса, Беллегпрома и Белкоопсоюза.

За январь 2018 года потребителям республики израсходовано электрической и тепловой энергии на сумму 861,2 млн руб.  Уровень оплаты составил 95,8%.

Организации Минстройархитектуры  обеспечил уровень оплаты 86,4%, Минтранса – 96,5%, концерна «Беллегпром» – 93,7%, Госкомвоенпрома – 99,7%, Белкоопсоюза – 95,5% и НАН Беларуси – 90,6%, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Организации коммунальной формы собственности за январь 2018 года всех областей также не обеспечили полной оплаты за электроэнергию. По Брестской области уровень оплаты составил 94,6%, по Витебской области – 87,3%, по Гомельской области – 86,5%, по Гродненской области – 87,6%, по Минской области – 84,9%, по Могилевской области – 86,5% и по г. Минску – 94,9%.

В прошлом месяце 78,2% абонентов (семей) из числа оплативших, на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии, не превысили «льготные» объемы электропотребления, установленные постановлением Совета Министров, в том числе:

84,7% семей, проживающих в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами;

73,6% семей, проживающих в домах (квартирах), не оборудованных электроплитами;

94,2% семей, проживающих в домах (квартирах), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты.

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 февраля 2018 года задолженность потребителей за поставленную им энергию составила 969,8 млн рублей. Среди должников оказались организации Минстройархитектуры,...

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