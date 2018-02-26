В белорусском хоккее вводят много лимитов. На примере сборной Германии объясняем, почему это ошибка

Белорусский хоккей снова штормит. Посреди Олимпиады исполком нашей федерации объявил о революционных изменениях в национальном чемпионате. Среди них есть вполне здравые идеи. Например, деление чемпионата на дивизионы, что избавит Экстралигу от результатов вроде 16:0. Но большинство реформ вызывают вопросы к их целесообразности. Всю сомнительность затеянной революции SPORT.TUT.BY объясняет на примере сборной Германии, выступление которой стало главным открытием Олимпиады в Пхенчхане.



Фото: Дарья Бурякина

Почему мы вообще сравниваем сборную Беларуси с командой Германии?

Эти сборные долгое время располагались рядом в рейтинге Международной федерации хоккея. С 2014 по 2016 белорусы были впереди, но в прошлом году место повыше заняла Германия. Наша команда дважды играла с немецкой сборной на Олимпиаде, выиграв обе встречи — 8:2 и 5:3. Последние противостояния на чемпионате мира завершались победой одной из сборных со счетом 5:2.

Как видим, сборные приблизительно одного уровня, но подход Германии к национальному чемпионату полностью противоположный. И, кажется, это начало давать плоды. На примере самых спорных пунктов нового регламента белорусской Экстралиги показываем, как немцы поощряют конкуренцию внутри клубов, а в Беларуси ее убивают.

В Беларуси вводят очень строгий лимит на легионеров

Со следующего сезона в чемпионате Беларуси команды смогут заявлять максимум пять легионеров. Причем это должны быть хоккеисты не старше 25 лет из стран СНГ. Эти игроки не должны быть заиграны за свои сборные. Остальные места в команде достаются белорусам.

В Германии лимит на легионеров намного более лояльный. Одновременно на льду может выходить девять иностранцев. Нет никакого лимита по возрасту и национальности. Сделано это для повышения общего уровня лиги. Игроки не получают место в команде только, потому что они немцы. Они должны отвоевывать позицию в ведущих пятерках в конкуренции с сильными легионерами. Если хоккеист сбавил к себе требования, то его место просто займет иностранец или немец с большей мотивацией.

В лиге очень много североамериканцев, на примере которых хоккеисты из Германии учатся бороться за каждую шайбу на протяжении всего матча и профессионально подходить к тренировкам. К тому же немецкая сборная переняла североамериканский стиль, эффективный в матчах с топ-сборными.

Белорусские команды, в свою очередь, теперь смогут приглашать лишь молодых россиян или казахов, оказавшихся ненужными у себя на родине. Вырастут ли наши игроки в компании с такими партнерами? Большой вопрос. Новый генсек федерации Павел Бурба приводит в пример Евгения Лисовца, заявляя, что он вырос благодаря тому, что из «Динамо» убрали Ника Бэйлена и Лукаша Крайчека. Это полная ерунда. Лисовец прогрессировал, играя с этими хоккеистами несколько лет в паре, а затем, когда они ушли, был готов взять на себя лидерскую роль в обороне. И сам Лисовец, и бывший капитан «Динамо» Алексей Калюжный многократно отмечали, сколько пользы приносит защитнику игра с теми же Крайчеком и Бэйленом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В чемпионате Беларуси мы больше не сможем увидеть сильных легионеров вроде Мики Оксы, Ларса Хаугена, Патрика Лушняка, Ярослава Кристека и Якуба Черны. Только оказавшиеся невостребованными на уровне КХЛ и ВХЛ россияне.

В белорусском чемпионате будет лимит на опытных хоккеистов

Еще один сомнительный запрет нашей Экстралиги. Теперь в чемпионате не может быть более пяти хоккеистов старше 28 лет. Только не спрашивайте, почему именно 28. Видимо, до этого возраста игрок в Беларуси считается перспективным. Причем эти игроки будут по регламенту получать не менее 1000 долларов в месяц. Что касается «Юности», «Шахтера», «Немана», «Гомеля», то им придется избавиться от большинства своих лидеров, что вряд ли повысит уровень лиги. Зато до 28 лет хоккеист может не беспокоиться о своем трудоустройстве. Ему достаточно будет входить в число 200 «молодых и перспективых» и спокойно снимать минимум 1000 долларов каждый месяц.

Стоит ли говорить, что в Германии до такого не додумались. Из 23 игроков в олимпийской заявке сборной лишь восьми меньше 28 лет. Это опытные мастера, которые в равной борьбе доказали, что в конкретный период времени они лучше, чем их молодые коллеги. И это не закрыло дверь в состав для забившего третью шайбу россиянам 22-летнего защитника Йонаса Мюллера.

Наличие в составе «Юности» Михнова и Корсо никак не помешало развитию Парфеевца и Когалева. И большой вопрос, зачем делать льготные условия для тех, кто не столь напорист и талантлив, чтобы завоевать место в честной и конкурентной борьбе.

В Беларуси подравняют уровень клубов

Вроде бы неплохая идея, но только при одном условии: если аутсайдеров подтянуть по уровню к фаворитам. Но у нас все наоборот. Федерация искусственно снизит финансовые возможности фаворитов, сделав лигу из восьми середняков. Классическая уравниловка. В следующем году Беларусь будет представлена двумя клубами в Лиге чемпионов. Сложно поверить, что ослабленные команды смогут повторить успехи «Юности» и «Немана», которые побеждали ставших в итоге чемпионами «Фрелунду» и «Ювяскюлю».

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

В Германии подравнивать уровни команд нет смысла, так как конкуренция в чемпионате и так высокая. Титулованный «Мангейм» рискует пролететь мимо плей-офф, а замыкающий таблицу «Штраубинг» имеет в своем активе две победы в сезоне над грозным «Айсбереном».

Федерация опять задумалась над натурализацией

В середине 2000-х белорусские паспорта российским хоккеистам выдавались в промышленных масштабах. Сначала счет шел на десятки, потом на сотни. Не удивляйтесь, если после небольшого затишья натурализация вновь вернется в наш хоккей. Иначе сложно объяснить, почему клубам разрешили приглашать только игроков из СНГ. А по сути только из России, так как если человек к 25 годам ни разу не вызывался в сборную Казахстана, то он вряд ли способен заинтересовать мало-мальски конкурентоспособную команду.

Не скрывают намерения возобновить натурализацию и в федерации. Вот только кого из потенциально новых белорусов это может заинтересовать? Наши хоккеисты уже несколько лет являются легионерами в КХЛ и ВХЛ. При согласии выступать за сборную Беларуси хоккеист серьезно уменьшает шансы попасть в эти лиги. А если и согласится, то мгновенно откажется от белорусского гражданства при первом же предложении из КХЛ. Мы это неоднократно проходили, но снова пошли в сторону знакомых грабель.



Reuters

В свое время немцы любили раздавать паспорта канадским хоккеистам, но никогда и близко не были по числу натурализованных хоккеистов к Беларуси (на домашнем ЧМ-2014 за нашу сборную сыграло десять россиян и два канадца). В последние годы решено было отказаться от этой практики. В олимпийском составе осталось лишь два натурализованных игрока, причем Брукс Мэйсек и Дарил Бойл получили паспорта Германии давно и ведущих ролей в сборной не играют.

Новые правила будут действовать в белорусском хоккее уже со следующего сезона и вплоть до домашнего чемпионата мира. В резюме к ним указано, что сделано это в целях повышения конкуренции, хотя большинство изменений ее как раз убивают. Особенно главную — конкуренцию внутри команды. В федерации, конечно, могут возразить, что DEL — частная лига, а в Беларуси клубы получают государственное финансирование, потому ФХБ вправе решать, что делать нашей лиге. Это право никто и не отнимает. Государство может делать все, что ему заблагорассудится, но не забывая при этом, что спортсмен может прогрессировать только, когда ему нужно биться за место в составе. Подходящий паспорт и правильные значения в графе «возраст» еще никого не делали хорошим хоккеистом.