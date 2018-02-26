Баскетболисты сборной Беларуси обыграли чемпиона Европы в квалификации ЧМ-2019

Мужская сборная Беларуси 26 февраля одержала первую победу в основном раунде квалификации чемпионата мира-2019, обыграв на площадке минского Дворца спорта полномочного чемпиона Европы команду Словении.



Фото: bbf.by

Еще за 3 минуты до конца заключительной четверти белорусы уступали с разницей в 6 очков, но за полторы минуты до сирены сумели отыграться, а за 11 секунд до конца игры вышли вперед - 93:91.

В драматичной концовке белорусам, несмотря на два промаха с отметки штрафных бросков, удалось удержать победу - 93:92.

Этот успех оставляет шанс белорусской команде на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира 2019 года.

(Будет дополнено).