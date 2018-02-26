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Баскетболисты сборной Беларуси обыграли чемпиона Европы в квалификации ЧМ-2019
Мужская сборная Беларуси 26 февраля одержала первую победу в основном раунде квалификации чемпионата мира-2019, обыграв на площадке минского Дворца спорта полномочного чемпиона Европы команду Словении.
Еще за 3 минуты до конца заключительной четверти белорусы уступали с разницей в 6 очков, но за полторы минуты до сирены сумели отыграться, а за 11 секунд до конца игры вышли вперед - 93:91.
В драматичной концовке белорусам, несмотря на два промаха с отметки штрафных бросков, удалось удержать победу - 93:92.
Этот успех оставляет шанс белорусской команде на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира 2019 года.
(Будет дополнено).
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Мужская сборная Беларуси 26 февраля одержала первую победу в основном раунде квалификации чемпионата мира-2019, обыграв на площадке минского Дворца спорта...
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