|
Победой "Немана" над "Юностью" завершился регулярный чемпионат Беларуси, известны пары плей-офф
Победой гродненского «Немана» над минской «Юностью» завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Стали известны пары команд в первом раунде плей-офф, которые начнут борьбу за Кубок президента и разыграют медали.
«Неман» — «Юность» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
26 февраля. Гродно. Ледовый дворец. 1815 зрителей (вместимость — 2550).
«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Гринь — Егор Степанов — Варивончик; Хоромандо — Крыскин, Стефанович — Боярчук — А. Жидких; Левша — Пасют — Кислый.
«Юность-Минск»: Шибанов (59.18); Иванов — Устиненко, Скачков (К) — Землянкин — М. Плотников; Барковский — Антонов, Ефименко (А) — Развадовский — Скабелка; Буровцев — Мицкевич, Гайнетдинов — Туркин — Ногачев; Парфеевец — И. Литвинов — Михнов.
Шайбы: 1:0 — Боярчук (Марченко, С. Малявко, 15.25), 2:0 — Боярчук (Метлюк, А. Жидких, 19.32), 2:1 — Парфеевец (Ефименко, Туркин, 25.02, в большинстве), 3:1 — С. Малявко (Кислый, 34.25), 3:2 — Михнов (49.13, в меньшинстве).
Броски: 29−33 (10−11, 14−11, 5−11).
Штраф: 43−35.
Лучшие игроки матча: Боярчук, С. Малявко — Михнов.
Экстралига 2017/18 Группа А
Экстралига 2017/18 Группа В
Розыгрыш Кубка президента стартует уже 1 марта.
Четвертьфинальные пары:
«Неман» (1) — «Химик» (8).
«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7).
«Шахтер» (3) — «Металлург» (6).
«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5).
Серии (до 4 побед) запланированы на 1, 2, 5, 6, и, если понадобится, 8, 10, 12 марта.
На всех остальных стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победой гродненского "Немана" над минской "Юностью" завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Стали известны пары команд в первом раунде плей-офф.
|
Архив (Разное)
Комментарии