Победой гродненского «Немана» над минской «Юностью» завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею. Стали известны пары команд в первом раунде плей-офф, которые начнут борьбу за Кубок президента и разыграют медали.



Фото: ХК «Неман-Гродно»

«Неман» — «Юность» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

26 февраля. Гродно. Ледовый дворец. 1815 зрителей (вместимость — 2550).

«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Марченко, С. Малявко — Богдановский (А) — А. Малявко; Дерлюк — Метлюк (А), Гринь — Егор Степанов — Варивончик; Хоромандо — Крыскин, Стефанович — Боярчук — А. Жидких; Левша — Пасют — Кислый.

«Юность-Минск»: Шибанов (59.18); Иванов — Устиненко, Скачков (К) — Землянкин — М. Плотников; Барковский — Антонов, Ефименко (А) — Развадовский — Скабелка; Буровцев — Мицкевич, Гайнетдинов — Туркин — Ногачев; Парфеевец — И. Литвинов — Михнов.

Шайбы: 1:0 — Боярчук (Марченко, С. Малявко, 15.25), 2:0 — Боярчук (Метлюк, А. Жидких, 19.32), 2:1 — Парфеевец (Ефименко, Туркин, 25.02, в большинстве), 3:1 — С. Малявко (Кислый, 34.25), 3:2 — Михнов (49.13, в меньшинстве).

Броски: 29−33 (10−11, 14−11, 5−11).

Штраф: 43−35.

Лучшие игроки матча: Боярчук, С. Малявко — Михнов.

Экстралига 2017/18 Группа А

Экстралига 2017/18 Группа В

Розыгрыш Кубка президента стартует уже 1 марта.

Четвертьфинальные пары:

«Неман» (1) — «Химик» (8).

«Юность-Минск» (2) — «Лида» (7).

«Шахтер» (3) — «Металлург» (6).

«Гомель» (4) — «Динамо-Молодечно» (5).

Серии (до 4 побед) запланированы на 1, 2, 5, 6, и, если понадобится, 8, 10, 12 марта.

На всех остальных стадиях плей-офф борьба также будет вестись до четырех побед.