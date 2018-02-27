Родители доверяют няням самое дорогое… Чего они ждут взамен, кого готовы принять на работу и сколько платят за то, что няни уделяют их детям больше времени, чем своим?

LADY.TUT.BY поговорила с нянями и узнала, с какими трудностями им приходится сталкиваться, почему они выбрали эту профессию и как у них складываются отношения с заказчиками их услуг.

Наталья Славнова, 41 год: «Изначально думают, что няня — серая, невзрачная замухрышка с ограниченным кругом интересов»





— Полтора года назад мы с семьей переехали из Витебска в Минск, так как муж уже давно здесь работает и ему надоело жить на два дома. Я находилась в декретном отпуске, который подходил к концу. Нужно было подыскивать новое место работы. По специальности я учитель игры на фортепиано. Начала активно рассылать свое резюме, ходила в школы на собеседования. Работать меня брали. Но чтобы учителем музыки зарабатывать хотя бы 600 рублей, нужно работать на 2 ставки. Как правило, в одной школе столько часов не наберешь и нужно брать совместительство в другом месте. Я вспомнила свой опыт работы в государственной школе и решила, что всегда успею вернуться в эту систему на те деньги и объем работы, которые здесь светят.

За время декретного отпуска прошла курсы повышения квалификации по музыкальной психотерапии в Санкт-Петербурге и решила попробовать работу в частной структуре. В итоге задержалась в Центре по поддержке детей с аутизмом. Центр молодой, и музыкальное направление в нем только начинает развиваться. Оставалось много свободного времени.

Случайно наткнулась на сервис няни на час «Як мама». Подумала, а ведь у меня хорошо получается рожать детей и ухаживать за ними (смеется). У меня своих четверо: 3, 13, 15 и 20 лет. Решила попробовать поработать. В итоге работаю уже год.

В первой семье Наталья работала полгода. Приходила два раза в неделю на несколько часов. Потом Наталья посчитала, сколько можно получать, работая няней по 8 часов в день 5 дней в неделю. Получился неплохой доход. Решила, что работа няни станет ее основной занятостью.

— Няня на час для меня очень удобная форма работы. В мои обязанности не входит приготовление пищи для ребенка, уборка его комнаты, стирка и глажка детских вещей. Только совместные игры, прогулки, укладывание спать и кормление. За час я беру 7 рублей, если нужно работать в выходные — 8. В месяц получается 1000−1200 рублей. Плюс в работе няни на час еще и в том, что я сама могу планировать свою нагрузку, время работы, район, в котором работаю. Стоимость своей услуги я тоже определяю сама.

Чтобы была полная нагрузка, обычно достаточно двух постоянных клиентов, которые приглашают несколько раз в неделю на определенное количество часов, а остальное можно добрать разовыми заказами. В отличие от нянь, которые работают в одной семье на полной занятости и получают зарплату раз в месяц, я менее завишу от клиента. Отработала несколько часов — сразу получила наличными расчет. Это быстрые деньги. Не нужно считать дни до зарплаты. Если срочно нужна какая-то сумма, можно выйти поработать в выходные. Как оказалось, спрос на услуги хорошей няни стабильный.

В любой работе приходится сталкиваться с определенными трудностями. В работе няни на час такие трудности возникают каждый раз, когда приходишь в новую семью.

— Сначала тебя оценивают родители. Смотрят на твой внешний вид, поведение, интересуются семейным положением, образованием. Ведь изначально думают, что няня — серая, невзрачная замухрышка с ограниченным кругом интересов. Если в процессе общения клиенты видят, что няня воспитанная, образованная, у нее есть увлечения, то у родителей тогда и происходит смена представления о няне.

Второй важный этап — влюбить в себя ребенка, — продолжает Наталья. — Если это у тебя получается, то с ним становится намного проще. Бывает, что ребенок сразу идет на контакт, но таких единицы. Особенно если это грудной ребенок на вскармливании. А я ведь именно с такими и работаю. Большинство из мам, с которыми я сотрудничаю, заняты на удаленной работе, но не могут оставить ее на время декретного отпуска. Так и получается, что работают дома. То есть мне нужно приложить максимум усилий, чтобы ребенок не заплакал и не захотел к маме. Это, наверное, самое сложное в моей работе.

С постоянными клиентами у Натальи дружеские отношения, но это дружба на «вы».

— Мы можем рассказать что-нибудь друг другу, что выходит за рамки работы, но дистанцию при этом сохраняем. Вдобавок у нас с моими клиентами идет обмен знаниями. Современные молодые родители очень продвинутые, более ответственно и грамотно подходят к воспитанию детей, чем, например, 20 лет назад. У многих дома книги по уходу и воспитанию детей. Родители интересуются развивающими методиками, ранним развитием, посещают семинары и вебинары по проблемам воспитания детей. Например, развивать ребенка родители могут начать и с 8 месяцев. Неплохо, когда с ребенком занимаются, главное, чтобы не было перегибов.

Кристина Таптунова, 34 года: «Мы с мужем подходящую няню для своего ребенка не нашли»





— Никакого специального образования у меня нет. Я просто очень люблю детей, — рассказывает женщина. — Начала работать совершенно случайно. Решила немного подзаработать, ведь на тот момент я одна воспитывала маленькую дочку. Нашла объявление о работе няни, позвонила. Когда узнали, что у меня нет опыта работы и подходящего образования, ответили: «Не пробовали? Тогда попробуйте». В своей первой семье я проработала 2 года. Маме нужна была помощь с полуторагодовалым сыном, поскольку она ждала второго ребенка. Признаюсь, что карьерой няни я обязана именно маме из первой семьи. После окончания работы мы не перестали общаться. Дружим до сих пор.

После длительной работы Кристина взяла отпуск на полгода. Ведь за такое время привязываешься к ребенку, и нужен скорее эмоциональный отдых, нежели физический. Потом Кристина благодаря рекомендациям первой семьи попала во вторую.

— Во второй семье я работала полгода, но из этих 6 месяцев три мы провели на острове Самуи, в Таиланде. Семья переезжала, и родителям нужна была помощь с ребенком на новом месте. Так что опыт для меня был необычный.

Самое важное в работе няни, считает Кристина, найти общий язык с родителями, а точнее — с мамами детей.

— Бывает, молодая мама еще сама не определилась, что няня может делать с ребенком, а что нет. Например, сегодня можно и нужно держать ребенка на руках, а завтра это будет под запретом, потому что тесный контакт няни с ребенком не желателен. У меня же отношения с родителями всегда складывались хорошо. Для этого очень важно, чтобы у няни и мамы был общий подход к воспитанию детей.

После третьей семьи, в которой Кристина проработала тоже 2 года, девушка ушла в декретный отпуск. После его окончания Кристина планирует продолжить работать няней.

— Недавно мне предложили снова поработать няней. Работа на пару часов в день, в отличие от других семей, где я работала весь день. Пока думаю. Честно скажу, я бы своих детей рожала бесконечно, — откровенничает Кристина, — но в жизни есть еще другие интересы, которые с детьми не связаны. Мы с семьей любим путешествовать. Вместе с мужем занимаемся кейтерингом. Пока есть молодость и энергия, хочется пробовать себя еще в чем-то.

Кристина признается, что работать с чужими детьми ей намного проще, чем сидеть со своими.

— Ты приходишь на работу, берешь себя в руки и находишься в тонусе весь день. В таком состоянии ты можешь справиться с любыми капризами и истериками ребенка. А со своим ребенком ты на круглосуточном дежурстве. У всех мамочек случаются срывы. Они и поплакать могут. К тому же на работе ты с ребенком проводишь всевозможные развивающие занятия и упражнения. Со своим же делать такое каждый день тяжело. На развивающие игры, массажи зачастую просто не хватает ни сил, ни времени. Мы с мужем тоже думали взять няню, просто чтобы человек поделился своими свежими идеями, мыслями о воспитании и развитии ребенка, но так и не смогли подобрать подходящую. Слишком мы капризные.

В обязанности Кристины входили готовка, прогулки, занятия. Работать нужно было весь день: с 9.00 до 17.00. Зарплата оправдывала такую занятость.

— Для людей, которые легко ладят с детьми и их родителями, работа няни — хороший вариант для полной занятости. Готовность задержаться на час-другой на работе, если тебя просят родители, поработать пару часов в выходные ценится очень высоко.

Светлана Коршунова, 58 лет: «Родители не горят желанием брать няню в возрасте — мне часто отказывали»





— Решение стать няней было осознанным, эту идею я вынашивала много лет, — признается Светлана, — я 39 лет посвятила дошкольному образованию. Окончила педучилище имени К. Д. Ушинского, дошкольное отделение, позже — Могилевский пединститут им. А. А. Кулешова, факультет дошкольной педагогики и психологии. В детских садах работала методистом, психологом, воспитателем.

После ухода на пенсию Светлана решила, что будет работать няней. Для нее важно было продолжать применять свои знания, опыт и видеть результат своих трудов. К тому же это неплохая прибавка к пенсии.

— Начала интересоваться рынком труда. Как оказалось, в столице работа няни востребована. Начала с агентства по подбору персонала. Принесла все необходимые документы, научные публикации. Рассказала о своих взглядах, методах работы по взаимодействию с детьми, о современных проблемах в этой сфере. Меня очень внимательно выслушали и правильно поняли, за что я им благодарна. На работу меня взяли, но дальше пришлось столкнуться с первыми трудностями. И касались они моего возраста. Выяснилось, что родители не горят желанием брать няню в возрасте. Поэтому мне часто отказывали. Очень молодых тоже не особо жалуют. Бытует мнение, что молодая-красивая няня может запросто увести мужа из семьи.

Работа няни для Светланы — основная нагрузка. То есть, в отличие от няни на час, зарплату Светлана получает регулярно, каждый месяц. До начала работы оговаривается объем и график.

— Когда семья уезжает на отдых, тогда у меня отпуск. Иногда берут меня с собой. Если нужно, работаю и в выходные. Это оплачивается дополнительно. В мои обязанности входит проведение занятий, кормление, гигиенические процедуры, дневная и вечерняя прогулка, сопровождение ребенка на занятия танцами. Но даже на улице мы гуляем не просто так. Если я знакомлю ребенка с цифрой и числом, то обращаю его внимание, например, на цифры в лифте, на домах, почтовых ящиках. Обучение — процесс непрерывный. Современный дошкольник отличается от своих сверстников предыдущего поколения. Раньше дети многое воспринимали на слух, а сейчас им важен образ. У современных детей клиповое мышление, они эмоционально пресыщены, менее усидчивы, быстро меняют деятельность. Связано это с научно-техническим прогрессом, большим информационным потоком. И в этом ничего страшного нет. Это нужно принять.

Когда ты видишь в ребенке личность, занимаешься с ним, позитивный результат не заставит себя ждать. Другое дело детские сады, в которых наполняемость порой колоссальная — по 30 детей! Вспомните случай побега детей из детского сада в Светлогорске. Это не единичное происшествие. Его просто придали огласке. Педагогам порой нелегко уследить за таким количеством детей. Не говоря уже о том, что им важно еще успеть рассмотреть способности и особенности каждого ребенка, найти подход и раскрыть в нем заложенный потенциал.

Светлана рассказывает, что с детьми ей никогда не бывает трудно. Трудно бывает с родителями.

— Часто родители торопят события. Они хотят быстрых результатов. Если ребенок за 7 дней еще не научился считать до 1000, то, значит, с няней что-то не так. А ведь процесс воспитания не терпит спешки. Когда я работала психологом, родители часто обращались ко мне с просьбой «изменить поведение их ребенка». При этом сам родитель меняться не желал. Но ведь ребенок ведет себя так, как позволяет ему взрослый. И как же достичь результата, если взаимодействие между родителями и ребенком остается на прежнем уровне?

Светлана признается, что ей тяжело принять тот факт, что многие считают, будто хорошей няней может стать любой человек, воспитавший своего ребенка.

— Ошибочно полагать, будто после одних только курсов можно работать с ребенком. Современная няня должна в совершенстве знать дошкольную психологию, учебную программу дошкольного образования, владеть методиками обучения, уважать ребенка и бережно к нему относиться. Мне, чтобы понимать ребенка, понадобилось 8 лет учебы и 39 лет работы в этой сфере.