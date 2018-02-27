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27.02.2018 — Разное | Сельская праўда (Жабинка)  
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Уважаемые граждане Российской Федерации!

 18 марта 2018 года

состоятся Выборы Президента Российской Федерации

 

Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас проголосовать с 8:00 до 20:00

по адресу: Брест, ул.Пушкинская, 10.

 Для удобства избирателей 11 марта с 11:00 до 17:00 будет проведено выездное досрочное голосование в Пинске, пл.Ленина, д.7А (Городской дом культуры).

Для участия в голосовании необходим паспорт гражданина Российской Федерации.

Телефон для справок: +375-162-53-78-42.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые граждане Российской Федерации!  18 марта 2018 года состоятся Выборы Президента Российской Федерации   Генеральное консульство России в Бресте...

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