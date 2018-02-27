Уважаемые граждане Российской Федерации!

18 марта 2018 года

состоятся Выборы Президента Российской Федерации

Генеральное консульство России в Бресте приглашает Вас проголосовать с 8:00 до 20:00

по адресу: Брест, ул.Пушкинская, 10.

Для удобства избирателей 11 марта с 11:00 до 17:00 будет проведено выездное досрочное голосование в Пинске, пл.Ленина, д.7А (Городской дом культуры).

Для участия в голосовании необходим паспорт гражданина Российской Федерации.

Телефон для справок: +375-162-53-78-42.