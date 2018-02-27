В Кобринском районе пьяный бесправник опрокинул BMW X5: пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 26 февраля, около 00.05, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 27-летний водитель BMW X5 ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 58-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 22-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





Выяснилось, что водитель BMW был пьян и не имел права управления автомобилем (лишен по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси). Ранее его пять раз привлекали к административной ответственности за езду без прав.