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В Кобринском районе пьяный бесправник опрокинул BMW X5: пострадали два человека

27.02.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 26 февраля, около 00.05, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 27-летний водитель BMW X5 ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 58-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и его 22-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Выяснилось, что водитель BMW был пьян и не имел права управления автомобилем (лишен по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси). Ранее его пять раз привлекали к административной ответственности за езду без прав.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель был лишен права управления по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. Ранее его пять раз привлекали к административной ответственности за езду без прав.

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