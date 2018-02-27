Предприниматели теряют покупателей, но перестают уходить из торговли

Индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. Так, в январе на ИП и физлиц, по данным Белстата, приходилось 11,5% розничного товарооборота, остальная часть — на организации торговли. Для сравнения: год назад это соотношение было 12,1% на 87,9% соответственно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К примеру, в Минске в январе на ИП и физлиц приходилось 8,6% розничного товарооборота (годом ранее — 10,9%, в Минской области — 9,5% (9,7%), в Брестской области — 14,4% (16,8%), в Витебской области — 15,1% (15,5%). А вот в Гомельской области этот показатель за год вырос с 11,1% до 11,4%.

В целом по стране в январе этого года на ИП приходилось 363,7 миллиона рублей розничного товарооборота, а на организации торговли — 2 миллиарда 785,4 миллиона рублей. И если у предпринимателей за год (январь текущего года к январю 2016-го) эта сумма в сопоставимых ценах упала на 6,3%, то у организаций торговли — выросла на 12%. В целом же розничный товарооборот за год вырос на 9,5%.

На 1 февраля в Беларуси начитывалось 244 050 индивидуальных предпринимателей. Это на 0,3% больше, чем на начало января. Число ИП незначительно за этот период сократилось только в Брестской и Гродненской областях. Больше всего индивидуальных предпринимателей по-прежнему насчитывается в Минске — почти 78,9 тысячи, а меньше всего — в Витебской области (21,6 тысячи).

Однако если сравнивать с данными на 1 февраля прошлого года, то число ИП сократилось на 0,3%. Их количество выросло только в Минске и Минской области (на 0,3% и 1,6%).

При этом за январь незначительно выросло число ИП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов (+0,3% — до 91 839), промышленностью (+0,5% — до 12 753), информацией и связью (+1,1% — до 10 877). А вот в строительстве, например, количество ИП упало.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.