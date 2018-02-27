В Брестской области наиболее остро вопрос с нерегулярными междугородними перевозчиками стоит на Полесье. Добраться в Брест или Минск, например, из Столина или Пинска проблемно. Прямой железнодорожной ветки в столицу нет, а регулярные автобусные рейсы устраивают не всех пассажиров, пишет «СБ».





Татьяна Леоновец, пенсионерка из Столина, живет в городском микрорайоне. Периодически ездит к сыну в Минск, заказывая поездку у предпринимателя. Говорит, это самый удобный вариант:

— Не нужно идти рано утром на автовокзал. Частник забирает меня на остановке недалеко от дома, а прибывает в столицу раньше, чем рейсовый автобус, ведь он едет как экспресс, без лишних остановок. Так же и сын добирается к себе домой, погостив у меня. Ну и большую роль играет цена. У ипэшника она значительно ниже, чем на автовокзале. А если в семье двое студентов, которые учатся в Минске? На билетах существенная экономия. Жалко будет, если такая маршрутка ходить перестанет.

А перевозчики действительно в подвешенном состоянии. ИП Владимир Колб, таксующий из Столина в Минск, считает, что есть все шансы поставить бус на прикол:

— Люди звонят, буду ли ездить, а я не знаю, что делать. С одной стороны, работать через автовокзал хорошо. Не надо держать человека, который занимается заявками. С другой — в этом случае мне не дадут возить людей по 15 рублей, ведь билет от автобазы стоит 20 с лишним. За такие деньги никто ездить у меня не будет, и я прогорю. Сейчас народ экономит. Приходится даже идти на какие-то уступки. Студентам, например, даю скидку, а еще акцию делаю: каждую 10-ю поездку бесплатно. Нужно как-то бороться за клиента, иначе не выживешь. К тому же вокзал начнет диктовать свои условия, навязывать расписание. А я езжу, как удобно мне и пассажирам. Кому-то надо быть рано утром в Минске, а автобус от автобазы долго тянется.





Впрочем, у некоторых частных перевозчиков другое мнение. В маршрутах ЧТУП «БугТрансЛайн», уже шесть лет работающего через автовокзал Бреста, как раз есть рейсы в Столинский район. Директор предприятия Сергей Миневич видит в нерегулярщиках нечестных конкурентов:

— Они привыкли собирать сливки. Их машины идут на 10−15 минут раньше наших и забирают пассажиров, ведь они к расписанию не привязаны. Буквально был инцидент в пятницу. Приезжает наш водитель в восемь вечера в Пинск, через 10 минут — его отправление в Столин. Перед ним всех ожидающих разобрали нерегулярщики. Наш автобус поехал пустым. А ведь мы гарантируем безопасность и доставку. Сломался, например, наш автобус — оперативно придет другой. А нерегулярщик встанет посреди трассы — и все. Не наберет людей — вообще может не поехать, а мы, имея обязательства перед оператором, повезем даже одного пассажира. Теперь они испугались, что придется работать честно: через единого оператора, с которым нужно делиться и по строгому расписанию. Автовокзал разместит объявления, пассажир увидит рейс через расписание, купит в кассе или по интернету билет, наличкой или по безналу. У водителя уже в ведомости будет записан пассажир. Все цивилизованно, как в Европе. Давайте откровенно. Нерегулярные перевозки — это обслуживание свадеб, подвоз рабочих к стройке. Но не доставка пассажиров в другой город по конкретному маршруту.

К слову о безопасности. Генеральный директор ОАО «Брестоблавтотранс» Игорь Мартынович говорит, что нынешние изменения в законодательстве пришлись их предприятию не на руку, но должны уравнять всех перевозчиков в правах и обязанностях:

— Нам обрезали монополию, поставили в один уровень с предпринимателями, чего они, собственно, и добивались. Конечно, от маршруток мы уже никуда не денемся, но у нас, например, все автобусы оборудованы GPS-навигацией. Оператор их отслеживает. А посмотрите, как «летают» по трассам междугородние микроавтобусы! Обгоняют машины, идущие на пределе разрешенной скорости. Мы пробиваем каждый билет, если водитель «украл» его — получит наказание. А нерегулярный перевозчик не пробил, да и не пробил… Дальше работает. Сейчас и так все делается на благо предпринимателя: не надо путевок, медиков, контрольных механиков. Сел — поехал.

Заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Брестской области Юрий Костюк резюмировал. По сравнению с другими регионами здесь тема не так актуальна. Нерегулярных перевозчиков немного, но жалобы на них были:

— Случалось, пассажира выкидывали из буса вместе с вещами. И доказать вину нарушителя нельзя было, потому что они не оформляют все нужные документы, защищающие права тех, кого везут. Эти перевозчики не привязаны к расписанию, не заявляют о полученном доходе. О какой честной конкуренции можно говорить?