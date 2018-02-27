В Бресте пассажир такси напал с ножом на водителя

В Бресте задержан мужчина, угрожавший ножом водителю такси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию региона.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля на ул. Карбышева. У одного из ночных заведений в областном центре в такси под управлением 23-летнего водителя сел подвыпивший пассажир. Вначале мужчина попросил отвезти его в микрорайон Восток, затем оттуда ему понадобилось вернуться в центр города. Когда пришло время расплачиваться за проезд, пассажир достал нож и начал угрожать таксисту, а также попытался его ударить. Защищаясь, водитель такси получил порезы руки и шеи.

Злоумышленник убежал, а водитель позвонил в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан нарядом патрульно-постовой службы недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый за кражи и изнасилование житель областного центра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся следственные мероприятия.