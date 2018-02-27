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Гомельчанин утром оставил Mercedes с красивым номером прогреваться у подъезда - а его "увели"
Милиция Гомельщины ищет Mercedes-Benz ML 2004 года выпуска с госномером 7777 ТМ-3, который 27 февраля утром пропал прямо из-под подъезда жилого дома на улице Ильича в Гомеле.
Как
Мужчина обратился в милицию. Возбуждено уголовное по факту кражи, в регионе объявлен план «Перехват».
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В восемь утра владелец Mercedes вышел на улицу, чтобы прогреть автомобиль, завел двигатель и пошел домой завтракать.
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