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Милиция отказала в возбуждении уголовного дела о первой краже биткоина в стране
Милиция завершила проверку по факту
В середине августа прошлого года с заявлением в милицию обратился директор минской фирмы. Он сообщил, что в 2011 году за 100 долларов приобрел один биткоин. Летом 2017 года мужчина через мессенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов.
«Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел», — рассказывал ранее первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.
По обращению минчанина правоохранители провели проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.
По информации TUT.BY проверка проводилась по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности действия «покупателя» проверялись на наличие признаков мошенничества, хищения, путем использования компьютерной техники, причинения имущественного ущерба без признаков хищения. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления.
По данным на 27 февраля, средневзвешенный курс биткоина
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Уголовное дело не возбудили за отсутствием состава преступления.
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