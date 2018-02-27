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Милиция отказала в возбуждении уголовного дела о первой краже биткоина в стране

27.02.2018 14:43 — Разное | Tut.by  
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Милиция завершила проверку по факту незаконного завладения биткоином. В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления. Эту информацию TUT.BY подтвердили в двух источниках.

В середине августа прошлого года с заявлением в милицию обратился директор минской фирмы. Он сообщил, что в 2011 году за 100 долларов приобрел один биткоин. Летом 2017 года мужчина через мессенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов.

«Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел», — рассказывал ранее первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.

По обращению минчанина правоохранители провели проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

По информации TUT.BY проверка проводилась по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности действия «покупателя» проверялись на наличие признаков мошенничества, хищения, путем использования компьютерной техники, причинения имущественного ущерба без признаков хищения. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления.

По данным на 27 февраля, средневзвешенный курс биткоина составляет 10 753 доллара.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 103
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Уголовное дело не возбудили за отсутствием состава преступления.

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