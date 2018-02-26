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Генпрокурор: В Беларуси будут бороться со стритрейсингом

27.02.2018 16:09 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси будут бороться со стритрейсингом. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет БЕЛТА.


Как подчеркнул генпрокурор, это становится проблемой. «Только в 20-градусный мороз это, конечно, не актуально. А так тот, кто живет, к примеру, на проспекте Победителей в Минске, прекрасно знает, что происходит с автомобилями и мотоциклами… Ведь много жалоб идет от людей. Мы этой темой занимались, думаю, что в конце концов более конкретно подойдем к ее решению», — подчеркнул генпрокурор.

Он также отметил: «Как стритрейсера задержать, к примеру, на мотоцикле Kawasaki на скорости 250 километров в час? В других государствах сегодня уже созданы спецподразделения по борьбе с подобными нарушителями. Я не говорю, что мы так будем делать. Но проблема есть».

Уличные гонки, стритрейсинг — неофициальные гонки, которые проходят на общественных дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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Как подчеркнул Александр Конюк, это становится проблемой.

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