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Сторожа - 55 человек на место, контролеры - 15. На какие вакансии в Минске самый большой конкурс
На одного безработного минчанина, который зарегистрирован в центрах занятости, среднем приходится около 5 вакансий. При этом средний уровень оплаты по вакансиям составляет около 573 рублей, рассказала начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Специалист рассказала, по каким рабочим профессия выше всего конкурс.
По данным на 23 февраля, в государственную службу занятости населения 1386 столичными нанимателями было заявлено 11 036 вакансий.
По словам Татьяны Кудевич, в числе трудоизбыточных рабочих профессий значатся соискатели неквалифицированного труда. Больше всего конкурс на вакансии сторожа — 55 человек на место, контролера контрольно-пропускного пункта — 15 человек на одну вакансию, уборщика территорий — 6 человек на одну вакансию). На позицию рабочего зеленого строительства претендуют 5 человек, комплектовщика изделий — 5 человек, подсобного рабочего — 5 человек, вахтера — 4 человека, а на укладчика-упаковщика, курьера, рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений — по 3 человека на одну вакансию.
— Основной спрос на кадры был сформирован организациями строительства (18,2%), промышленности (15,3%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (13,0%), торговли (10,9%), транспорта (7,4%), образования (7,0%), информации и связи (5,1%), — уточнила Татьяна Кудевич.
Напомним, в числе наиболее востребованных нанимателями рабочих кадров
Из числа специалистов наиболее востребованы: бухгалтер (79), воспитатель (145), врач-специалист (437), директор (115), инженер (335), инженер-программист (238), медицинская сестра (516), менеджер (164), провизор (79), рентгенолаборант (55), фармацевт (138), фельдшер-лаборант (115) и специалисты в различных сферах (546).
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Средний уровень оплаты по вакансиям составляет около 573 рублей.
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