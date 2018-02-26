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Сторожа - 55 человек на место, контролеры - 15. На какие вакансии в Минске самый большой конкурс

27.02.2018 16:07 — Разное | Tut.by  
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На одного безработного минчанина, который зарегистрирован в центрах занятости, среднем приходится около 5 вакансий. При этом средний уровень оплаты по вакансиям составляет около 573 рублей, рассказала начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Специалист рассказала, по каким рабочим профессия выше всего конкурс.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным на 23 февраля, в государственную службу занятости населения 1386 столичными нанимателями было заявлено 11 036 вакансий.

По словам Татьяны Кудевич, в числе трудоизбыточных рабочих профессий значатся соискатели неквалифицированного труда. Больше всего конкурс на вакансии сторожа — 55 человек на место, контролера контрольно-пропускного пункта — 15 человек на одну вакансию, уборщика территорий — 6 человек на одну вакансию). На позицию рабочего зеленого строительства претендуют 5 человек, комплектовщика изделий — 5 человек, подсобного рабочего — 5 человек, вахтера — 4 человека, а на укладчика-упаковщика, курьера, рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений — по 3 человека на одну вакансию.

— Основной спрос на кадры был сформирован организациями строительства (18,2%), промышленности (15,3%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (13,0%), торговли (10,9%), транспорта (7,4%), образования (7,0%), информации и связи (5,1%), — уточнила Татьяна Кудевич.

Напомним, в числе наиболее востребованных нанимателями рабочих кадров значатся арматурщик (88 вакансий), водитель автомобиля (235), каменщик (243), контролер-кассир (172), монтажник строительных конструкций (81), плотник-бетонщик (138), повар (257), продавец (195), уборщик помещений (241), член бригады быстрого обслуживания (92), швея (94), штукатур (133), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (103), электрогазосварщик (119).

Из числа специалистов наиболее востребованы: бухгалтер (79), воспитатель (145), врач-специалист (437), директор (115), инженер (335), инженер-программист (238), медицинская сестра (516), менеджер (164), провизор (79), рентгенолаборант (55), фармацевт (138), фельдшер-лаборант (115) и специалисты в различных сферах (546).

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Средний уровень оплаты по вакансиям составляет около 573 рублей.

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