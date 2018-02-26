В Минск вернулась национальная сборная Беларуси по биатлону. В правительственном зале Национального аэропорта спортсменов ждали многочисленные болельщики и журналисты, представители официальных фан-клубов и, конечно, члены БРСМ с их звонкими речевками и патриотическими плакатами. SPORT.TUT.BY рассказывает и показывает, как «золотые» биатлонистки, словно рок-звезды, пробирались через толпу поклонников, и подводит олимпийские итоги с нашими тренерами и атлетами.





Первыми в зале Национального аэропорта «Минск» показались представители мужской команды. Парни скромно проскользнули сквозь четко выстроенные шеренги встречающих, кивая в благодарность кричалкам «Молодцы!» и «Поздравляем!».

Когда в холле появилась женская команда, началось что-то невероятное. Все ровные линии сменились единым бушующим морем. Спортивные «рок-звезды» утопали в цветах. Девушки признавались, что никогда ранее не получали такого количества букетов.





Болельщики, которые прождали сборную около часа на почти 20-градусном морозе, поняли, что допроситься отдельного фото будет нереально и соглашались на коллективные снимки. Самые ярые фанаты просили расписаться на куртках, шапках, не жалея ни одежды, ни добрых слов в адрес хрупких, но от этого не менее фантастических девушек.

— Очень радостно возвращаться домой с олимпийскими наградами. Самые прекрасные эмоции мы пережили на верхней ступеньке пьедестала, — отметила Дарья Домрачева. — Я бы назвала эти Игры Олимпиадой-испытанием. Мы прошли все, что только можно было: мороз, ветер — разве что не было дождя. Сейчас хочу насладиться этими впечатлениями, а потом думать о будущем.

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Дарья просила журналистов не задерживать ее слишком долго, ведь дома родителей ждет Ксения.

— Спешу к дочке после нашей самой долгой разлуки длиною в Олимпийские игры. Везу ей очень много сувениров. Главные — это тигрята, символы Олимпиады. Она с нетерпением ждет, когда сможет вживую, а не по видеосвязи, увидеть тигрят и, конечно же, маму.

Лидеры команды — Скардино и Домрачева — не стали торопиться с заявлениями о завершении карьеры.





— В начале сезона я говорила, что это будет мой последний год. Так, наверное, было проще сосредоточиться на цели, — призналась Надежда. — После золота Игр и Малого хрустального глобуса в голове что-то поменялось. Я понимаю: это мой лучший сезон в карьере. После всех этапов мне будет нужен отдых и время на раздумье в спокойной обстановке. Я не устала от тренировок. Может быть, эти успехи придадут сил побегать еще. Конечно, биатлон захватывает, а победы добавляют сил и мотивации. Не буду говорить, что это мой последний сезон. Для начала нужно закончить его максимально хорошо, хотя куда уж лучше.

Одним из самых общительных и открытых из прибывших оказался австриец Альфред Эдер. Тренер женской команды охотно фотографировался с благодарной публикой, которая скандировала вслед:

— Сэнк ю, Альфред!





Австрийский специалист заметно замерз за пару минут на холодном белорусском воздухе.

— Завтра уже улетаю в Австрию, — в поисках перчаток говорил Альфред. — Не будет времени погулять по Минску — в другой раз.

Другой наставник женской команды Федор Свобода отметил, что для него большая удача и честь работать вместе с Эдером, но останется ли австриец в команде еще на один год, пока неизвестно.

— Работая с ним, я эффективно пользуюсь знаниями и авторитетом Альфреда. Нашему тандему очень комфортно вместе, — признался Свобода.





— Каких выступлений ждете от девушек на предстоящих этапах Кубка мира, чтобы назвать сезон максимально успешным?

— Будем стараться выступить отлично. Реально ли взять глобус в масс-старте Кривко или Домрачевой? — удивился вопросу Федор Анатольевич. — Ну, здравствуйте. Даже не думал об этом. Естественно, мы будем максимально бороться в каждой гонке. Все возможно, хотя не ставили такой цели — основная уже достигнута на Олимпиаде.

Один из лидеров мужской команды Сергей Бочарников признался, что его первая Олимпиада Корее немного не оправдала ожиданий в плане атмосферы, а вот результатами парни довольны.

— Честно говоря, на некоторых этапах Кубка мира более атмосферно и даже более стрессово, чем было в Пхенчхане. В Корее биатлон не слишком развит, поэтому мы не бежали под рев трибун и крики болельщиков, — сказал Сергей. — Зато на этой Олимпиаде девушки вошли в историю, завоевав золото в эстафете. Так что оценка за выступления наивысшая.





— Почему в белорусском биатлоне сильная половина — это девушки, а не мужчины?

— Я не могу это объяснить. Так, видимо, сложилось еще до моего прихода в белорусский биатлон. Может, это связано с тем, что в женской команде тренеры работают не один год, а более протяженный период. Это дает свой результат.

Говоря о командной сплоченности, биатлонист отметил, что белорусскую сборную, наверное, можно считать дружной:

— Смотря что вы вкладываете в понятие «дружная команда». Наверное, иногда мы действительно чувствуем себя семьей, — задумался Сергей. — Накануне смешанной эстафеты у нас не было неформальных сборов, разговоров, чаепитий — никакого тим-билдинга. Да и перед стартом гонки ни о чем не говорили. Это все уместнее в межсезонье. Когда график не такой напряженный, можем поиграть с девушками в настольные игры и просто пообщаться.





— Как вам было на Олимпиаде без тренеров мужской команды?

— Не могу сказать, помогло или помешало их отсутствие. Когда узнали, что тренеры не едут, до старта Игр оставалось мало времени на мысли и рассуждения. Каждый спортсмен — профессионал, поэтому подводили себя к гонкам так, как лучше для нашего организма. Мы хорошо справились со стрельбой, а в плане скорости показали то, на что смогли подготовиться летом. Не было времени вносить коррективы.

— Для вас решение не брать на Игры Николая Лопухова и Василия Большакова стало шоком?

— Да нет, я бы так не сказал. У нас часто случаются перемены в тренерском штабе. Да и в команде спортсменов — тоже.



Фото: Reuters

После непродолжительных интервью биатлонисты спешили забрать багаж и загрузиться по микроавтобусам. Дома ждали близкие, любимая еда и тепло.

— Где холоднее — в Минске или Пхенчхане?

— В Корее большой мороз был две недели назад. Здесь снова вспомнили, что это такое.