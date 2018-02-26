Золото в женской эстафете и личное серебро Дарьи Домрачевой в масс-старте. Белорусские биатлонистки завоевали две из трех медалей Беларуси на Олимпиаде в Южной Корее. Сегодня команда вернулась из Пхенчхана в Минск. Их встречали десятки болельщиков и журналистов.

— Очень радостно возвращаться домой с олимпийскими наградами. Самые прекрасные эмоции мы пережили на верхней ступеньке пьедестала, — поделилась эмоциями Дарья Домрачева. — Я бы назвала эти Игры Олимпиадой-испытанием.

Как прошла встреча — в нашем видео.

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