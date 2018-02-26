На поле танки грохотали

Вертолеты, бронемашины и вооруженные до зубов солдаты: на «Линии Сталина» отметили День защитников Отечества и 100-летие Вооруженных Сил Республики Беларусь

В прошедшую субботу на поле историко-культурного комплекса «Линия Сталина» буквально за пару часов показали несколько периодов истории Вооруженных Сил. В 15-градусный мороз более 1,5 тысячи человек приехали посмотреть на это зрелище. Началось военно-театрализованное представление с реконструкции «Рабоче-крестьянская Красная армия». Показали события Гражданской войны.



Зрители увидели, как в начале 1930-х годов 2-я Белорусская дивизия Западного фронта проводила сборы переменного состава. Людей обучали стрелковому делу, полевой выучке, новой тактике группового боя. Затем на поле с разрушенным зданием, покореженными машинами и противотанковыми ежами завязался постановочный бой между солдатами Красной армии и гитлеровцами. Эта реконструкция была посвящена Витебской наступательной операции времен Великой Отечественной. 3 февраля 1944 года войска 1-го Прибалтийского и Западного фронтов перешли в наступление. Они должны были разбить витебскую группировку противника и овладеть Витебском, ведь в том районе находились фактически все силы 3-й немецкой танковой армии: 15 дивизий, 3 батальона тяжелых танков и 3 дивизиона штурмовых орудий.

После этого участники военно-исторических клубов воспроизвели боевые действия в Афганистане. По сценарию моджахеды обстреляли автоколонны, но советским военным удалось отбиться и перейти в контрнаступление.



Состоялись и показательные выступления спецподразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь. По легенде, бандиты захватили населенный пункт, а военные его освобождали. В показательных выступлениях и эпизодах военно-исторической реконструкции участвовали более 350 военнослужащих и около 300 членов военно-исторических клубов из стран СНГ и ближнего за­ру­бежья. Были задействованы более 35 единиц боевой и специальной техники: танки Т-72, ­БМП-2, БТР-80, вертолеты Ми-24, Ми-8МТ­В-5, самолеты Су-25 и Як-130.



В 1918 году приказом Реввоенсовета № 297 был образован Минский военный округ. Позже он был переименован в Западный военный округ, охвативший территории Минской, Смоленской, Витебской, Могилевской и Виленской губерний. Его основная задача заключалась в формировании и подготовке воинских частей и соединений, пополнявших резерв действующей армии. На территории округа размещались главные рода сухопутных войск: пехота, артиллерия, бронетанковые и механизированные войска, кавалерия, а также специальные войска (инженерные, дорожные).