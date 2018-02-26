Мы едем, едем, едем…

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27.02.2018 — Разное | Минский курьер  
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«Бесприданница» откроет большую гастрольную весну на сцене Музыкального театра

Чтобы посмотреть рок-оперу «Хоакин», комедию «Машенька» или мюзикл «Приключения Тома Сойера», не нужно покупать билеты в Калининград, Тулу и Рязань. Россияне сами везут нам эти постановки.

Программу откроет 1 марта Калининградский областной музыкальный театр психологической драмой «Бесприданница». Будут предложены также рок-опера «Хоакин», семейный мюзикл «Виват Мюнхгаузен!», мелодрама «Мужское танго» и сказка «Волшебное кольцо». Декорации для поездки в Минск пакует Тульский академический театр драмы им. М. Горького. Туляки будут гостить с 13 по 18 марта. Они подготовили программу из четырех спектаклей, среди которых оперетта Исаака Дунаевского «Белая акация». Артисты Рязанского областного музыкального театра с 23 по 25 марта порадуют ревю «Седьмое небо» — этакой веселой прогулкой по опереттам Исаака Дунаевского, Семена Заславского и Юрия Милютина, а также семейными мюзиклами и опереттой «Веселая вдова». БГАМТ также готовит постановку этой блистательной оперетты Франца Легара. Рязанцы покажут свою «Вдову» 24 марта, мы — 21 апреля. Сравним.

Все гастроли обменные. Это значит, что в марте собственных мастеров оперетты и мюзикла будем видеть редко. Они отправятся в Калининград, Тулу, а затем в Рязань, причем в Рязань впервые. Повезут постановки, проверенные временем: «Бабий бунт», «Однажды в Чикаго», «Приключения бременских музыкантов», «Стакан воды», «Свадьба в Малиновке». Есть и премьерные спектакли — «Тристан и Изольда» и «Летучий корабль». Между Калининградом и Тулой в гастрольную карту БГАМТ вклинились Ярославль и Иваново, где наши артисты покажут балеты «Клеопатра» и «Спящая красавица».

Гастрольный март обещает немало открытий. Есть отличный повод посмотреть то, чего нет в афише своего города, и проследить, как меняется мода на музыкальные спектакли в соседней стране.

 
Теги: Минск
 
 
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«Бесприданница» откроет большую гастрольную весну на сцене Музыкального театра Чтобы посмотреть рок-оперу «Хоакин», комедию «Машенька» или мюзикл «Приключения...

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