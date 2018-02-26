На холодном пайке

Кто и как помогает пережить сильные морозы лебедям и уткам на водохранилище Криница

Дожидаться весны здесь остались около 600 уток и 50 лебедей. С наступлением суровых морозов птицы стали ежедневно получать пищевой паек от УП «Минское лесопарковое хозяйство». Так происходит каждый год.

Помогая шипунам и кряквам, специалисты «Минсклеспаркхоза» строго следуют рекомендациям Института зоологии Национальной академии наук Беларуси. В частности, централизованную подкормку водоплавающих проводят в местах их крупных скоплений (более 200 особей) и только в периоды сильных похолоданий, когда температура воздуха опускается ниже минус 15 градусов. В остальное время делать это не рекомендуется. Рацион для водоплавающих тоже строгий: зерновые, желательно, размоченные в воде. И никакого хлеба! Для уток и лебедей он очень вреден.

Жаль, что в отличие от специалистов горожане не так принципиальны. На снегу — корки от батона, на берегу — компания с буханкой ржаного хлеба. Один, второй, третий кусок мякиша отправляются в воду, где их тут же поглощают проворные кряквы. Несмотря на многочисленные разъяснения орнитологов, некоторые упорно продолжают нести с собой вредное угощение.

Хотя на улице и морозно, а у водоема еще и ветрено, у пернатых хватает гостей: одни приходят покормить птиц, другие — сфотографировать, третьи — просто полюбоваться.