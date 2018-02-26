|
Тест: 100 тысяч или миллион? Сколько стоит коттедж под Минском
Риелтеры констатируют: спрос на загородную недвижимость слегка оживился, продавцы отреагировали легким повышением цен, практически во всех объявлениях, правда, осмотрительно проставляя слово «торг». Потренируйте внутреннего оценщика, попробуйте угадать, какие цены хотят получить за свои коттеджи владельцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тест очень сложный.
|
Архив (Разное)
Комментарии