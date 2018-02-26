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Предприятия третий месяц активнее увольняют, чем принимают на работу

27.02.2018 16:49 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси организации третий месяц подряд чаще увольняют работников, чем трудоустраивать новых. По данным Белстата, в январе предприятия уволили 48 012 человек, а взяли — почти на 2,1 тысячи меньше.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В январе активнее трудоустраивали, чем увольняли, в таких сферах как информация и связь (+38,6%), промышленность (+2,6%), операции с недвижимым имуществом (+5,4%), образование (+9,7%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+9,1%).

Но больше всего приняли на работу, чем уволили, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+237,2%). В этой сфере деятельности взяли 1359 человек, а уволили — 403.

В остальных сферах деятельности в январе больше увольняли, чем брали на работу новичков. Больше всего по этому показателю ушли в минус предприятия, которые занимаются снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (-48,9%).

Напомним, в декабре прошлого года предприятия уволили на 8,7% больше, чем трудоустроили, а в ноябре — на 11,7%.

В 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

Напомним, в январе в Беларуси впервые за последние 10 месяцев выросла официальная безработица. На начало февраля нетрудоустроенными были 23 798 человек. Это на 935 человек больше, чем на начало января.

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Теги: Минск
 
 
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В январе предприятия уволили 48 012 человек, а взяли - почти на 2,1 тысячи меньше.

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