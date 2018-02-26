Дом с необычной архитектурой выставили на продажу в агрогородке Колодищи на улице Южной. Здание явно отличается от того, что обычно строят в Беларуси. По словам риелтора, проект дома из 90-х — тогда была мода на замки.



Фото: realt.by

Дом площадью 513 квадратных метров, участок — 19 соток в частной собственности. В коттедже три уровня, есть все коммуникации.









«Стены кирпичные, стеклопакеты (были установлены в 2008 году), два уровня и подвал по периметру дома. Дом расположен в жилой коттеджной застройке», — говорится в объявлении.





Цена — 149 тысяч долларов в эквиваленте.







