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Под Минском продают дом в стиле "Тысяча и одна ночь"

27.02.2018 16:46 — Разное | Tut.by  
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Дом с необычной архитектурой выставили на продажу в агрогородке Колодищи на улице Южной. Здание явно отличается от того, что обычно строят в Беларуси. По словам риелтора, проект дома из 90-х — тогда была мода на замки.


Фото: realt.by

Дом площадью 513 квадратных метров, участок — 19 соток в частной собственности. В коттедже три уровня, есть все коммуникации.



«Стены кирпичные, стеклопакеты (были установлены в 2008 году), два уровня и подвал по периметру дома. Дом расположен в жилой коттеджной застройке», — говорится в объявлении.


Цена — 149 тысяч долларов в эквиваленте.



 
 
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Проект дома был разработан в 90-е годы.

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