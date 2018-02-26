BMW рассказала о новинках для Беларуси. Привезут суперседан M5 и даже уникальное купе 8-й серии

В Беларусь до конца года поступит около 10 новых моделей автомобилей и мотоциклов BMW. Среди них — спортивный седан M5, абсолютная новинка — «паркетник» X2, обновленный кроссовер X4 и новая «восьмерка», рассказал импортер BMW и MINI в Беларуси.



BMW M5

Первым в Беларуси появится обновленный BMW M5 — минские автоцентры завезут его в мае. Спортивный седан стал мощнее и быстрее: новый 8-цилиндровый битурбомотор на 600 «лошадей» разгоняет автомобиль до «сотни» за 3,4 сек. Впервые автомобиль получил полный привод для максимально эффективной реализации возросшей мощности. Благодаря карбоновой крыше спорткар стал легче предшественника на 15 кг.



BMW X2

Во втором квартале на белорусских дорогах появится городской «паркетник» BMW X2. Кроссовер короче более чем на 7 см в сравнении с BMW X1, но при этом имеет такую же колесную базу. Новая модель получила аутентичные передние фары, бамперы и внешние панели. Багажник вмещает до 470 литров, а если сложить спинки заднего ряда — до 1355. Предусмотрено несколько модификаций с бензиновыми и дизельными моторами с зарядом от 140 до 231 «лошадей». Базовая комплектация включает спортивную подвеску. Привод у начальных версий на передние колеса.



BMW X4

BMW X4 привезут в Беларусь в третьем квартале. Модель стала длиннее на 8,1 см и легче на 50 кг, а спортивная внешность подчеркнута крупной решеткой радиатора, сдвоенными светодиодными фарами с динамичными обводами и горизонтальными «противотуманками». Багажный отсек кроссовера рассчитан на 525 литров, а при сложенных спинках — на 1430. Разгонять автомобиль могут на выбор три бензиновых и три дизельных двигателя. Все версии нового BMW X4 уже в стандартной комплектации оснащаются восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic с подрулевыми переключателями и интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive.



BMW 8-Series Coupe

Ближе к концу года в республику приедет новое поколение BMW 8-й серии. Купе ожидаемо получит высокотехнологичную «начинку» и станет первым представителем нового сегмента под брендом BMW.



K1600 Grand America

В Беларуси также станут доступны новые модели мотоциклов BMW Motorrad. В марте стартуют продажи туристического бэггера K1600 Grand America с 6-цилиндровым двигателем на 160 «лошадей». В июне его дополнят городской F750 GS и внедорожный 850 GS с продвинутой для среднеразмерных мотоциклов электроникой. В октябре появится мощный эндуро R1250 GS и потомственный круизер R1200 RT.

«Практически все новинки BMW до конца года будут представлены на белорусских дорогах. Наибольший интерес, как ожидается, вызовут кроссоверы BMW X2 и X4», — отметили в компании-импортере BMW и MINI в Беларуси.