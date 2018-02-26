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За гранью. Сколько белорусских семей оказалось за чертой бедности

27.02.2018 17:34 — Разное | Tut.by  
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За национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года находились 4,2% семей. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. Годом ранее этот показатель составлял 4,4%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Получается, что за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось почти 162,7 тысячи семей.

Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с детьми до 18 лет — 8,6% к общему числу домашних хозяйств этой группы (годом ранее — 9%). Среди семей без детей этот показатель составляет 1,9% (годом ранее — 2,2%).

Если сравнивать по регионам, то больше всего бедных семей в четвертом квартале прошлого года было в Гомельской области — 5,9% от всех домохозяйств, а меньше всего — в Минске (1,1%). Для сравнения: в Брестской области этот показатель составляет 5,7%, в Витебской — 5%, в Могилевской — 5,1%, в Минской — 3,9%, а в Гродненской — 3,2%.

В Беларуси малообеспеченными считаются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, или 197,81 рубля в месяц по данным на декабрь.

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Теги: Минск
 
 
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За национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года находились 4,2% семей.

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