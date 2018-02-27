На М1 под Брестом BMW попал под МАЗ: водитель легковушки погибла

27 февраля на трассе М1 под Брестом столкнулись МАЗ и BMW 530. В аварии погибла 48-летняя водитель легковушки, сообщает ГАИ региона.





ДТП произошло около 15.30 на пересечении выезда из деревни Тельмы с трассой М1. BMW при выезде на перекресток попал под МАЗ, который ехал по трассе в направлении Минска.





В результате столкновения водитель BMW погибла на месте аварии.









Видео: УГАИ