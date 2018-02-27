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Минское "Динамо" играет с рижскими одноклубниками. Онлайн матча

27.02.2018 18:35 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» проводят сегодня последний домашний матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но игроки все равно будут стараться показать себя, чтобы гарантировать контракт на следующий гол. К тому же противостояние минского и рижского «Динамо» всегда один из самых принципиальных матчей в сезоне.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.

 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" проводят сегодня последний домашний матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиге.

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