Хоккеисты минского «Динамо» проводят сегодня последний домашний матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но игроки все равно будут стараться показать себя, чтобы гарантировать контракт на следующий гол. К тому же противостояние минского и рижского «Динамо» всегда один из самых принципиальных матчей в сезоне.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе встречи.