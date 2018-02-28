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О чем говорили Лукашенко и Порошенко по телефону?

28.02.2018 09:34 — Разное | БДГ  
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В телефонном разговоре президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко отметили положительную динамику в развитии торгово-экономического сотрудничества стран.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента 27 февраля.

Лукашенко и Порошенко отметили, что в минувшем году экономические отношения государств активизировались. Было решено и дальше расширять взаимодействие в данной сфере.

Отдельным вопросом главы государств обсудили подготовку к Первому Белорусско-украинскому форуму, который должен состояться в Гомеле в октябре 2018 года.

Президенты также поговорили о проведении Дней культуры Украины и участии артистов этой страны в белорусских фестивалях «Славянский базар», «Александрия собирает друзей» и других.

 
Теги: Гомель
 
 
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В телефонном разговоре президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко отметили положительную динамику в развитии торгово-экономического...

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