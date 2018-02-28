На маршрут по расписанию. Водители междугородних маршруток должны соблюдать правила регулярных перевозок

В Беларуси заработали новые правила для междугородних маршруток. Теперь они должны перейти на регулярный график движения и ездить по определенному маршруту и расписанию. Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» предоставил дополнительные гарантии пассажирам и повысил ответственность перевозчиков. Главная цель нововведения – обеспечить безопасность пассажиров.





АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

– Препятствий для того, чтобы частнику работать в легальном поле, нет. Для этого они должны заключить договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работают. У них появится расписание движения, маршрут, в договоре будут отмечены все требования, в том числе режима труда и отдыха, которые необходимо соблюдать, транспорт будет оборудован навигационным оборудованием. Каждый, кто решил заниматься регулярными перевозками – выполнять рейсы по расписанию по одному и тому же маршруту, должен это делать в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Такие перевозки и сейчас осуществляют как предприятия с долей государственной формы собственности, так и частники. Они будут поставлены в равные условия, – подчеркнула начальник отдела энергетики, транспорта и связи облисполкома Наталья Прилепская.

В Минтрансе, комментируя новшество, приводят такие примеры. Нередко те, кто позиционировал себя как нерегулярный перевозчик, ездили по конкретным направлениям в одно и то же время. Например, приезжали на вокзал, забирали пассажиров и за несколько минут до отправления рейсового автобуса уезжали. То есть работали фактически как регулярные. При этом никто из них не заключал договоров с оператором маршрутов, не участвовал в конкурсах, мог выпустить в рейс транспорт, не соответствующий требованиям. К тому же они не имеют права обилечивать пассажиров, а значит, не несут ответственность за его безопасность. Аварийность таких рейсов была выше, чем у тех, кто перевозил пассажиров на регулярной основе.

В числе аварий с участием нерегулярных перевозчиков – маршрутных такси памятно ДТП на трассе Минск-Витебск, когда водитель микроавтобуса отвлекся от управления и столкнулся с МАЗом. Как выяснилось, на его счету было 15 действующих административных правонарушений, в том числе 9 связано с нарушением скоростного режима. В прошлом году в Беларуси выявлено более 5 629 фактов нарушения режима труда и отдыха для водителей грузовых и пассажирских перевозок, 484 факта допуска к управлению водителя, не прошедшего медицинский осмотр. К административной ответственности привлечены 18 тысяч 252 человека.

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НА ЧЕТКИХ ЛИНИЯХ – БЕЗ ПЕРЕМЕН

Нововведения, отмечают на гродненском предприятии «Оператор пассажирских перевозок», не повлияли на изменение маршрутов и расписаний рейсов междугороднего транспорта в области.

– Были готовы к тому, что могут понадобиться дополнительные рейсы и согласовали с «Гроднооблавтотранс» и автовокзалом Гродно такую возможность. Но необходимости не возникло. Телефонных звонков, жалоб от пассажиров на невозможность уехать с автовокзала также не поступало. При этом до конца недели дополнительные автобусы будем держать в резерве, при необходимости они выйдут на маршрут, – отметил директор ГП «Оператор пассажирских перевозок» Иван Шарейко.

Без изменений работают и диспетчерские службы регулярных маршруток. Заказы на бронирование мест принимаются в прежнем режиме, маршрутки с рейсов не снимают. По-прежнему клиенты могут бронировать поездки через Интернет, а отправляться в дорогу не только с вокзала.

Иван Шарейко сообщил, что к ним уже поступают заявления от частных перевозчиков, желающих работать в регулярном сообщении. В ближайшее время, пройдя необходимые согласования, появятся дополнительные рейсы Лида – Минск, Слоним – Минск, а также из областного центра в Брест и Солигорск.

Екатерина ВЕСЕЛУХА