Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц

В Беларуси каждый второй житель — 51,5% от общей численности населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении сумму до 400 рублей. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в четвертом квартале прошлого года. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 62%. Отметим, что статистика учитывает абсолютно всех жителей, в том числе несовершеннолетних.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 января в Беларуси проживало 9 миллионов 491,9 тысячи человек. Получается, что почти 4,9 миллиона человек ежемесячно располагали суммой до 400 рублей.

Ежемесячными суммами от 400,1 до 500 рублей располагали в октябре-декабре прошлого года 19,7% белорусов, от 500,1 до 600 рублей — 11,4%, от 600 рублей — 17,4%.

И если в Минске каждый третий житель — 33,5% от всего населения столицы — располагает суммой от 600 рублей в месяц, то в в Могилевской области, например, — 12,2%.

За чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находились 5,9% белорусов, их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума. В численном выражении это около 560 тысяч человек. Больше всего бедняков в Брестской области — 8,4% от всего населения региона или около 116,3 тысячи человек, а меньше всего — в Минске (1,6% или около 31,7 тысячи человек). Для сравнения: в Витебской области этот показатель составляет 7,1%, в Гомельской — 8,1%, в Гродненской — 5%, в Минской — 5,3%, а в Могилевской — 7,6%.

Средняя зарплата в Беларуси в четвертом квартале прошлого года составила 891,5 рубля.

Напомним, за национальной чертой бедности в октябре-декабре прошлого года находились 4,2% семей. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. Годом ранее этот показатель составлял 4,4%.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Получается, что за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось почти 162,7 тысячи семей.

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.