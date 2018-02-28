Под Витебском при лобовом столкновении двух легковушек пострадали оба водителя

Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла утром 28 февраля в Витебском районе.



Фото: ГАИ Витебска

По информации, ГАИ УВД Витебского облисполкома, около 08.30 32-летний водитель Renault ехал по трассе Витебск — Сураж. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движение и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze, которым управлял 28-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.