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Под Витебском при лобовом столкновении двух легковушек пострадали оба водителя
Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла утром 28 февраля в Витебском районе.
По информации, ГАИ УВД Витебского облисполкома, около 08.30 32-летний водитель Renault ехал по трассе Витебск — Сураж. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движение и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze, которым управлял 28-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла утром 28 февраля на трассе Витебск - Сураж.
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