ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Витебском при лобовом столкновении двух легковушек пострадали оба водителя

28.02.2018 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла утром 28 февраля в Витебском районе.


Фото: ГАИ Витебска

По информации, ГАИ УВД Витебского облисполкома, около 08.30 32-летний водитель Renault ехал по трассе Витебск — Сураж. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движение и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze, которым управлял 28-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 28 февраля на трассе Витебск - Сураж.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На Луне появится 4G
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика