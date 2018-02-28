Зарплатное « чудо » декабря исчезло словно прекрасное платье Золушки из сказки. Вот только в данном случае победнели не придуманные персонажи, а реальные люди. Причем, по всей стране сразу. И если в целом по Беларуси падение средней зарплаты выглядит неприятным, но не пугающим (минус 136 рублей по сравнению с декабрем), то в отдельных районах картинка совсем печальная.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самая главная особенность январских зарплат: они упали везде. Не было ни одного района, где средние получки выросли хотя бы на пару копеек. В качестве утешения можно сказать, что падение в большинстве случае не перекрыло рост зарплат накануне новогодних праздников.





7 фактов о зарплатах в январе

Хоть зарплаты в январе и упали, в стране пока нет ни одного района, где в среднем получали бы меньше 500 рублей. Зато больше 500 долларов по-прежнему получают только в двух районах (Солигорском и Минском). В декабре, напомним, их было 4.

Разрыв между самым богатым и самым бедным районом не изменился и по-прежнему составляет 2,8 раза.

В 30 районах из 118 средние зарплаты не превысили 600 рублей. В декабре прошлого года такой уровень зарплат был только в 5 районах.

В каждом втором районе в среднем зарабатывают от 600 до 700 рублей.

Среднестрановой рубеж (напомним, это 859 рублей) перешагнули только 6 районов.

Больше всего упали зарплаты в Гродненском районе — сразу на 246 рублей. Минимальное падение в Крупском районе (минус 11 рублей).

Всего же 4 района в Беларуси потеряли в средних заработках больше 100 долларов за месяц.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в январе Район Средняя зарплата в январе (в рублях) Как изменилась по сравнению с декабрем (в рублях) Солигорский 1423,5 -26,2 Минский 1021,7 -125,5 Мозырский 916,5 -69,9 Речицкий 906 -131,3 Дзержинский 881,7 -124,1 Жлобинский 865,7 -71,1 Смолевичский 857,7 -58,3 Светлогорский 807,1 -138,4 Островецкий 792,9 -151,8 Логойский 779,2 -76,6

Десятка «сильнейших» по зарплатам особенно не меняется. Если в районе есть какое-то крупное предприятие (например, Беларуськалий, НПЗ) или он географически близок к столице, то зарплаты будут высокими. Еще один шанс на попадание в «богатые» — какая-нибудь стройка века (например, АЭС). Кстати, Островецкий район отметился самым большим падением средних получек в январе.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в январе Район Средняя зарплата в январе (в рублях) Как изменилась по сравнению с декабрем (в рублях) Шарковщинский 502,8 -16,6 Миорский 528,7 -42,5 Мстиславский 537,3 -76,1 Учачский 546,9 -32,9 Шумилинский 547,9 -39,4 Лиозненский 549,2 -112,4 Свислочский 559,2 -107,7 Браславский 560,2 -62,9 Сенненский 565,7 -45,8 Кореличский 567,3 -152,8

В списке самых бедных районов один новичок — Кореличский район, благодаря которому в антирейтинге засветилась Гродненщина. Кстати, именно этот район победнел больше остальных в десятке (минус составил больше 150 рублей). Традиционно большинство районов в этом списке (а именно 7) — из Витебской области.