Зарплатное «чудо» декабря исчезло словно прекрасное платье Золушки из сказки. Вот только в данном случае победнели не придуманные персонажи, а реальные люди. Причем, по всей стране сразу. И если в целом по Беларуси падение средней зарплаты выглядит неприятным, но не пугающим (минус 136 рублей по сравнению с декабрем), то в отдельных районах картинка совсем печальная.
Самая главная особенность январских зарплат: они упали везде. Не было ни одного района, где средние получки выросли хотя бы на пару копеек. В качестве утешения можно сказать, что падение в большинстве случае не перекрыло рост зарплат накануне новогодних праздников.
7 фактов о зарплатах в январе
Хоть зарплаты в январе и упали, в стране пока нет ни одного района, где в среднем получали бы меньше 500 рублей. Зато больше 500 долларов по-прежнему получают только в двух районах (Солигорском и Минском). В декабре, напомним, их было 4.
Разрыв между самым богатым и самым бедным районом не изменился и по-прежнему составляет 2,8 раза.
В 30 районах из 118 средние зарплаты не превысили 600 рублей. В декабре прошлого года такой уровень зарплат был только в 5 районах.
В каждом втором районе в среднем зарабатывают от 600 до 700 рублей.
Среднестрановой рубеж (напомним, это 859 рублей) перешагнули только 6 районов.
Больше всего упали зарплаты в Гродненском районе — сразу на 246 рублей. Минимальное падение в Крупском районе (минус 11 рублей).
Всего же 4 района в Беларуси потеряли в средних заработках больше 100 долларов за месяц.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в январе
Район
Средняя зарплата в январе (в рублях)
Как изменилась по сравнению с декабрем (в рублях)
Солигорский
1423,5
-26,2
Минский
1021,7
-125,5
Мозырский
916,5
-69,9
Речицкий
906
-131,3
Дзержинский
881,7
-124,1
Жлобинский
865,7
-71,1
Смолевичский
857,7
-58,3
Светлогорский
807,1
-138,4
Островецкий
792,9
-151,8
Логойский
779,2
-76,6
Десятка «сильнейших» по зарплатам особенно не меняется. Если в районе есть какое-то крупное предприятие (например, Беларуськалий, НПЗ) или он географически близок к столице, то зарплаты будут высокими. Еще один шанс на попадание в «богатые» — какая-нибудь стройка века (например, АЭС). Кстати, Островецкий район отметился самым большим падением средних получек в январе.
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в январе
Район
Средняя зарплата в январе (в рублях)
Как изменилась по сравнению с декабрем (в рублях)
Шарковщинский
502,8
-16,6
Миорский
528,7
-42,5
Мстиславский
537,3
-76,1
Учачский
546,9
-32,9
Шумилинский
547,9
-39,4
Лиозненский
549,2
-112,4
Свислочский
559,2
-107,7
Браславский
560,2
-62,9
Сенненский
565,7
-45,8
Кореличский
567,3
-152,8
В списке самых бедных районов один новичок — Кореличский район, благодаря которому в антирейтинге засветилась Гродненщина. Кстати, именно этот район победнел больше остальных в десятке (минус составил больше 150 рублей). Традиционно большинство районов в этом списке (а именно 7) — из Витебской области.
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