В Пинском районе сотрудники ГАИ помогли замерзающей девушке-водителю

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзающей девушке-водителю, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел ранним утром 27 февраля вблизи д. Пинковичи. Внимание инспекторов привлек автомобиль "Ниссан", который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией. В машине находилась девушка-водитель. На улице был 20-градусный мороз. Девушка, заметив милиционеров, вышла из автомобиля и пояснила, что ждет брата для отбуксировки машины и очень замерзла. Инспекторы предложили ей пройти в служебный автомобиль, чтобы согреться. Почти час они оставались на месте в ожидании буксировщика.

На имя начальника ОГАИ Пинского РОВД от девушки-автомобилистки поступила письменная благодарность за проявленную его подчиненными заботу и помощь в сложной дорожной ситуации.-0-