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"Травма на ровном месте". Гомельчанин протирал ноутбук и "вогнал" в палец часть буквы

28.02.2018 13:16 — Разное | Tut.by  
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Общественный активист и правозащитник из Гомеля Андрей Стрижак получил необычную травму от ноутбука: часть одной из букв надписи ASUS оказалась внутри его пальца. Извлечь ее получилось только после хирургического вмешательства. Теперь мужчина планирует заявить претензию производителю.


Изображение: Andrej Stryzhak / facebook.com

Инцидент произошел около двух недель назад с ноутбуком ASUS UX360. На тот момент Андрей пользовался им больше года.

«Когда я протирал салфеткой алюминиевую крышку компьютера и внезапно почувствовал острую резкую боль в мизинце. Из поврежденного пальца текла кровь, а на крышке в букве S… не хватало палочки, — рассказал он на своей странице в Facebook. — Обследовав салфетку и не обнаружив на ней куска металла, я понял, что полсантиметра изображения всемирно известного бренда теперь внутри меня. Зная, что неглубоко сидящие занозы и осколки выходят сами, я подождал, пока вопрос решится самостоятельно. Вопрос не решился, и я поехал в больницу».


Изображение: Andrej Stryzhak / facebook.com

Выяснилось, что палец загноился, а металл застрял в противоположной от места вхождения части пальца. Достать два осколка получилось с помощью хирургического вмешательства, в общей сложности манипуляции заняли полтора часа. Теперь гомельчанину предстоит реабилитация.

«Абсолютно на ровном месте получил крайне неприятную травму с неопределенными последствиями, — отмечает Андрей Стрижак. — Я работаю в сфере информации, и руки — это мой рабочий инструмент. В итоге неизвестно, как долго продлится вся эта история и как долго я еще буду ограничен в возможностях полноценно работать и заниматься домашними делами. Я планирую заявлять претензии компании ASUS и призываю быть осторожными при эксплуатации техники всех пользователей марки. Крайне неприятная ситуация и достаточно сложная травма и ее лечение».

Андрей обратился к представителям бренда через Facebook. Те уточнили место покупки ноутбука и предложили связаться со службой поддержки.

«Мы очень сожалеем о случившемся и желаем вам скорейшего выздоровления! За 29 лет работы нашей компании, подобных случаев не было в нашей практике, — говорится в ответе компании. — Мы рады, что вы являетесь поклонником нашей компании и отдали предпочтение в выборе именно нам. Ваш вопрос уже на повестке дня, и в ближайшее время мы постараемся его разрешить!»

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Теги: Гомель
 
 
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Извлечь ее получилось только после хирургического вмешательства.

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