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Сколько минских семей открыли депозиты на семейный капитал
С 2015 года в Минске семейный капитал назначили 7392 семьям. Если говорить про прошлый год, то он был назначен 2370 семьям, сообщила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.
Есть исключительные случаи, когда этой долгосрочной поддержкой можно воспользоваться и до совершеннолетия ребенка. К примеру, на лечение.
— В Минске пока еще нет случаев, чтобы кто-то воспользовался семейным капиталом, — говорит Жанна Романович. — Там очень жесткие условия — только когда ребенку исполнится 18 лет, на которого был назначен семейный капитал можно воспользоваться деньгами. Да, есть исключения — лечение, но только в случае если аналогичное лечение не проводится в Беларуси.
Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется,
Напомним, общественные организации
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В Минске пока еще нет случаев, чтобы кто-то воспользовался семейным капиталом.
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