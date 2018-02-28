Сколько минских семей открыли депозиты на семейный капитал

С 2015 года в Минске семейный капитал назначили 7392 семьям. Если говорить про прошлый год, то он был назначен 2370 семьям, сообщила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.



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Напомним, семейный капитал ввели в Беларуси с 1 января 2015 года. При появлении третьего и последующих детей семье переводится 10 тысяч долларов на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами можно только тогда, когда ребенку, на которого они начислены, исполнится 18 лет. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и в других целях. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Есть исключительные случаи, когда этой долгосрочной поддержкой можно воспользоваться и до совершеннолетия ребенка. К примеру, на лечение.

— В Минске пока еще нет случаев, чтобы кто-то воспользовался семейным капиталом, — говорит Жанна Романович. — Там очень жесткие условия — только когда ребенку исполнится 18 лет, на которого был назначен семейный капитал можно воспользоваться деньгами. Да, есть исключения — лечение, но только в случае если аналогичное лечение не проводится в Беларуси.

Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется, заявил в начале 2017 года заместитель премьер-министра Василий Жарко. Ставка по депозитам семейного капитала в 2018 году составляет 2,10697% годовых.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка. Такое предложение ранее озвучила председатель Минской городской организации «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.