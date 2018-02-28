Сколько белорусов отправили в отпуска за свой счет, а сколько - перевели на неполный рабочий день

С вынужденной неполной занятостью в прошлом году столкнулись почти 134 тысячи человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях и регионах чаще всего работников отправляли в отпуска за свой счет, а также сколько человек трудилось неполный рабочий день.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В статистику по вынужденной неполной занятости попадают работники, которые по инициативе нанимателя трудились неполное рабочее время — день или неделю, а также те, кого отправили в отпуск за свой счет (или с частичным сохранением зарплаты) из-за необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести работника в соответствии с медицинским заключением.

В Минтруда отмечают, что вынужденная неполная занятость в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 46,9%. Так, в январе-декабре 2016 года в режиме вынужденной неполной занятости трудились 252,4 тысячи человек. При этом целодневные простои уменьшились в 2017 году на 36,6% (в январе-декабре 2016 года в таком режиме трудились148,5 тысячи работников).

В 2017 году по инициативе нанимателей в режиме неполного рабочего времени трудились почти 86,4 тысячи белорусов. Лидирует по этому показателю Витебская область — 22,4 тысячи человек, на втором месте — Брестская (13,1 тысячи), на третьем — Гродненская (12,5 тысячи).

Витебская область лидирует также по неотработанному времени из-за работы в режиме неполного рабочего времени — 2 384,6 тысячи человеко-часов. Меньше всего этот показатель в Могилевской области — 504,9 тысячи человеко-часов.

Если смотреть по сферам деятельности, то больше все о тех, кто по инициативе нанимателя был в режиме неполного рабочего времени, в промышленности (41,4 тысячи человек) и строительстве (почти 25,3 тысячи),

В отпуска по инициативе нанимателя в 2017 году отправляли почти 47,6 тысячи человек, из которых почти 22,8 тысячи — за свой счет. К примеру, в Брестской области в отпусках за свой счет были 6908 человек, в Минске — 3107 человек, а в Могилевской области — 584 человека.

В среднем по стране на одного работника, который был в отпуске по инициативе нанимателя с частичным сохранением зарплаты или за свой счет, приходилось 13 дней такого отдыха. Выше всего этот показатель в Брестской, Гомельской, Гомельской и Минской областях — 15 дней.

Лидирует по числу работников, которых отправили по инициативе нанимателя в отпуска, — промышленность (34,5 тысячи человек) и строительство (9,1 тысячи человек).

В 2017 году 94,1 тысячи работников организаций находились в целодневном или целосменном простое. Продолжительность простоев составила 1 292 791 человеко-дней, или 14 дней на одного работника, который находился в простое.

В Минтруда ранее рассказывали , что «несмотря на рост вынужденной неполной занятости в республике на протяжении 2014−2015 годов, в 2016 году нам удалось переломить эту негативную тенденцию». По сравнению с январем-декабрем 2015 года показатель уменьшился на 21,2% и составил в 2016 году 8,3% от списочной численности работников

Ранее профсоюзы выступали за пересмотр методов оценки неполной занятости.

— Говоря о вынужденной неполной занятости, мы видим стремление социальных партнеров оперировать данными исключительно о численности работников, которые вовлечены в такую занятость, — отмечали в федерации профсоюзов. — Но ведь один работник может не отработать 1 час, а второй — 6 часов в день. Поэтому, на наш взгляд, наиболее объективный подход — оценка неполной занятости с точки зрения неотработанных человеко-часов и человеко-дней.

В федерации считают, что изменения помогут упорядочить информацию о числе тех, кто работает в режиме неполной занятости.

В статистике учитываются предприятия со средней численностью работников от 16 человек и более всех форм собственности. Кроме малых организаций без ведомственной подчиненности, фермерских хозяйств, некоммерческих организаций — юрлиц без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за календарный год 16−100 человек включительно; жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов; прочих потребительских кооперативов; садоводческих товариществ; товариществ собственников; общественных, религиозных организаций.