Кардер из России, учредивший лжефирму в Витебске, обманул банки на 260 тысяч рублей

Жителя Санкт-Петербурга, который учредил фирму в Витебске, подозревают в лжепредпринимательстве: за двое суток на ее счет перешло более 259 тысяч рублей. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

По данным следствия, в январе этого года 35-летний житель Санкт-Петербурга вместе с партнерами зарегистрировал в Витебске фирму, которая собиралась сдавать жилье на краткое время. Директором назначили подставное лицо.

Затем россиянин открыл счет в одном из витебских банков и получил терминал, позволявший проводить платежи по банковским картам без их наличия.

За двое суток в феврале через этот терминал прошло более 30 незаконных транзакций. С карточек разных владельцев россиянин перевел своей фирме более 259 тысяч рублей. Сотрудники банка обратили внимание на подозрительные операции и заблокировали счет.

Возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства с получением дохода в особо крупном размере. Подозреваемый — под стражей. Правоохранители устанавливают потерпевших — владельцев платежных карт, банками-эмитентами которых, предположительно, являются США, Россия и другие страны Европы.