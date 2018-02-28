ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кардер из России, учредивший лжефирму в Витебске, обманул банки на 260 тысяч рублей

28.02.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителя Санкт-Петербурга, который учредил фирму в Витебске, подозревают в лжепредпринимательстве: за двое суток на ее счет перешло более 259 тысяч рублей. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

По данным следствия, в январе этого года 35-летний житель Санкт-Петербурга вместе с партнерами зарегистрировал в Витебске фирму, которая собиралась сдавать жилье на краткое время. Директором назначили подставное лицо.

Затем россиянин открыл счет в одном из витебских банков и получил терминал, позволявший проводить платежи по банковским картам без их наличия.

За двое суток в феврале через этот терминал прошло более 30 незаконных транзакций. С карточек разных владельцев россиянин перевел своей фирме более 259 тысяч рублей. Сотрудники банка обратили внимание на подозрительные операции и заблокировали счет.

Возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства с получением дохода в особо крупном размере. Подозреваемый — под стражей. Правоохранители устанавливают потерпевших — владельцев платежных карт, банками-эмитентами которых, предположительно, являются США, Россия и другие страны Европы.

Читайте также:
За гранью. Сколько белорусских семей оказалось за чертой бедности
Каждый второй белорус живет на сумму до 400 рублей в месяц
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция устанавливает потерпевших - владельцев платежных карт, банками-эмитентами которых, предположительно, являются США, Россия и страны Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Audi рассекретила седан A6 нового поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика