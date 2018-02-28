Беларусь встретит весну метелями и снегопадом





Синоптики сообщили о сохранении неблагоприятных погодных условий в первый день весны.

В четверг, 1 марта, на большей части территории ожидается метель. Утром и днем по юго-востоку страны сильный снег, на дорогах снежные заносы. В Минске в четверг также ожидается метель, пишет tut.by.

1 марта температура воздуха минимальная ночью составит −13…19°С, по югу страны мороз послабее и там −11…12°С; максимальная температура днем будет находиться в пределах −7…12°С.

2 марта, в пятницу, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −10…16°С, местами при прояснениях воздух охладится до −17...20°С, максимальная температура днем −5…11°С.

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Утром 27 февраля был побит очередной температурный рекорд этой зимы: температура опускалась до отметки минус 30,4 градуса.