Более половины населения Беларуси живут на 400 рублей в месяц

Об этом сообщает Национальный статистический комитет по результатам исследования уровня жизни домашних хозяйств в октябре-декабре 2017 года.

19,7% белорусов живет на сумму от 400 до 500 рублей в месяц, 11,4% - от 500 до 600 рублей, 17,4% - более 600 рублей.

Выборочное обследование показало, что 51,5% граждан страны зарабатывают мене 400 рублей в месяц. Этот показатель уменьшился по сравнению с 4 кварталом 2016 года, когда такую сумму зарабатывали 62% белорусов.

В 4 квартале 2017 года за чертой бедности жили 5,9% белорусов, среднедушевые располагаемые ресурсы которых были ниже бюджета прожиточного минимума.

Это около 560 тысяч человек. Больше всего таких людей проживает в Брестской и Гомельской областях, где 8,4 и 8,1% доходы домашних хозяйств не дотягивают до БПМ, меньше всего – в Минске (1,6%).

Год назад удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составлял 6%.

Напомним, что, согласно данным Белстата, зарплата белорусов за январь упала на 136 рублей.