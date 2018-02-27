Три тысячи девушек пробегут по центру Минска

Восьмого марта 3,5 тысячи спортивных красавиц пробегут по центру Минска. Женский забег Beauty Run организует Белорусская федерация легкой атлетики.



Так «Красивый забег» выглядел в прошлом году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стартовать, бежать и финишировать девушки будут на проспекте Независимости. Начало забега — 12.00. Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться .

Для победительниц организаторы приготовили денежные призы: например, на дистанции 5 км первое место оценивается в 500 рублей, а на дистанции в 2 км — в 200 рублей. Если в скорости уверенности нет, можно победить в конкурсе красивых костюмов.

Чтобы получить приз, не обязательно даже бежать. У зрителей будет соревнование на самый красивый плакат среди номинаций «Лучший плакат для мамы», «Плакат для любимой», юмористический и даже высокохудожественный плакат. А мужчина, который в Международный женский день будет болеть ярче и громче всех, может рассчитывать на приз «Лучшая мужская поддержка».

Женский красивый забег против насилия Beauty Run проводится совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь.