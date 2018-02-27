XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка начала работу

Выставка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.





Страна-почетный гость XXV Минской МКВЯ — Сербия. Центральный экспонент — Казахстан. Почетными гостями в разные годы выступали Россия, Украина, Израиль, Казахстан, Франция, Германия, Венесуэла, Китай, Армения, Великобритания.

В программе участия почетного гостя запланирована выставка Национальной библиотеки Сербии «Сербская литература в Первой мировой войне». Пройдут творческие встречи с известным сербским прозаиком Гораном Петровичем и переводчицей на сербский язык сборника Максима Богдановича «Вянок» Даяной Лазаревич, а также сербско-белорусская литературная встреча «Творческий и научный тандем: Иван Чарота и Драган Лакичевич».

Будут организованы презентации изданного в Беларуси сборника современной сербской поэзии, книги Невены Витошевич-Чеклич «Чырвоныя кветкі Косава поля», книги «Беларусы пра Сербію і Югаславію», перевода на русский язык произведений св.Саввы Сербского «Студенички типик» и «Житие св.Сименона», подборки белорусской поэзии в сербском журнале «Повелья» и сербских выпусков журналов «Маладосць», «Полымя», «Нёман» и газеты «Літаратура і мастацтва». В Доме дружбы состоится вечер, посвященный сербской литературе.

Ожидается широкое участие книгоиздателей из России (экспозиции «Издательские программы правительства Москвы» и «Санкт-Петербургский международный книжный салон»), Германии, Великобритании, США, Китайской Народной Республики.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга представит в Минске музыкально-литературный вечер, посвященный 315-летию со дня основания города на Неве и совместным российско-белорусским книжным проектам.

В дни выставки пройдет IV Международный симпозиум литераторов «Писатель и время», в котором примут участие писатели более 20 стран.

Основными темами станут мировая художественная общность как признак современной культуры, единство и многообразие мирового литературного процесса; литературно-художественные периодические издания как средство расширения культурных взаимосвязей; 500-летие белорусского книгопечатания в культурной жизни разных народов и итоги юбилейного года; литература в цифровую эпоху и др.

Во время симпозиума пройдет семинар литераторов-переводчиков, который организован Министерством информации Беларуси во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ в рамках реализации международного гуманитарного проекта «Минская инициатива», а также литдискуссия молодых писателей, организованная при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

На выставке состоится награждение победителей конкурса молодых литераторов «Першацвет». Творчеству молодых авторов будет посвящена и презентация сборника «Першацвет», выпущенного по итогам конкурса, а также книги молодого автора Станиславы Умец «Сердце Сакры: фэнтези», открывшей новую серию издательства «Мастацкая літаратура» «Время XXI».

На национальном стенде Беларуси в дни работы выставки будут организованы многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии. Здесь же пройдет торжественная церемония награждения победителей 57-го Национального конкурса «Искусство книги».

Организаторами XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки выступают Мининформ, Мингорисполком, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел». Вход свободный.