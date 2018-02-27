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Более половины населения Беларуси живут на 400 рублей в месяц

28.02.2018 16:09 — Разное | БДГ  
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Об этом сообщает Национальный статистический комитет по результатам исследования уровня жизни домашних хозяйств в октябре-декабре 2017 года.

19,7% белорусов живет на сумму от 400 до 500 рублей в месяц, 11,4% - от 500 до 600 рублей, 17,4% - более 600 рублей.

Выборочное обследование показало, что 51,5% граждан страны зарабатывают мене 400 рублей в месяц. Этот показатель уменьшился по сравнению с 4 кварталом 2016 года, когда такую сумму зарабатывали 62% белорусов.

В 4 квартале 2017 года за чертой бедности жили 5,9% белорусов, их доходы оказались ниже бюджета прожиточного минимума.

Это около 560 тысяч человек. Самое большое количество малоимущих живут в Брестской (8,4% хозяйств) и Гомельской (8,1%) областях, их доходы - меньше бюджета прожиточного минимума. В Минске таких хозяйств - 1,6%.

Отметим, что в в минувшем году малоимущих хозяйств в стране было ольше - 6% всех хозяйств.

Напомним также, что, согласно данным Белстата, зарплата белорусов за январь упала на 136 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщает Национальный статистический комитет по результатам исследования уровня жизни домашних хозяйств в октябре-декабре 2017 года.

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