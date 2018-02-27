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В Гомеле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему за четыре года двух пешеходов
Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор 29-летнему Эрику Арутеняну, насмерть сбившему в декабре прошлого года 33-летнего Дмитрия Шорина. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Арутеняна приговорили к пяти годам колонии общего режима. Это максимальное наказание по этой статье.
Напомним, ДТП
В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
История
Потерпевшими по новому делу были признаны родной брат и мать погибшего. Бывшая жена Дмитрия Елена выступала в суде и как законный представитель третьего потерпевшего — сына погибшего, трехлетнего Артема.
Во время судебного следствия выяснились некоторые подробности, которые дали ответы на главный вопрос: как на хорошо освещенной пустой дороге пешеход не заметил водителя, а водитель — пешехода.
Как оказалось, у обвиняемого имелось ограничение на управление транспортным средством из-за астигматизма (соответствующая пометка имелась даже в водительском удостоверении). За рулем Арутеняну можно было находиться в контактных линзах или очках, но в ту злополучную ночь он был без них. Скорость, с которой двигался в момент ДТП автомобиль, была 102 км/ч.
По делу также проходил второй ответчик — владелец побывавшего в ДТП Lexus Константин Б. По законодательству именно он должен выплачивать гражданский иск, которые предъявили пострадавшие. Общая сумма исковых требований — 200 тысяч рублей. На прошлом судебном заседании гражданский ответчик сообщил, что не согласен с суммой иска и таких денег у него нет — зарплата маленькая, после выплаты алиментов на сына в его распоряжении остается всего 60 рублей.
Сегодня в прениях мужчина также высказал свою позицию:
— Я хочу, чтобы присутствующая в зале семья погибшего понимала, что я такой же потерпевший, как и они. Единственная собственность, которая мне принадлежала, практически уничтожена. В ту злосчастную ночь я спал дома. У меня размеренная жизнь. Я не катаю до пяти утра барышень, в 9 часов я на работе, в пять — дома, в семь — под штангой, в 9 — в кровати. И к произошедшему я имею очень отдаленное отношение. Я искренне соболезную потерпевшим, это большое горе. Я согласен возместить ущерб в силу своих возможностей. Но, если честно, мне не кажется, что делать бедного нищим — это и есть правосудие. Я не имел представления ни о нарушениях Арутеняна, ни о предыдущем ДТП.
Гражданский ответчик заявил, что реально сможет выплатить 5 тысяч рублей супруге погибшего и столько же — его матери.
В последнем слове обвиняемый просил прощения у потерпевших и сказал, что искренне раскаивается в содеянном, пообещал помогать семье погибшего. Мужчина плакал.
В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Это столько же, сколько требовал прокурор — максимум по статье.
С гражданского ответчика суд решил взыскать в пользу брата погибшего 25 тысяч рублей, в пользу матери — 30, в пользу сына — 50 тысяч рублей. Мужчина намерен решение суда обжаловать.
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Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор 29-летнему Эрику Арутеняну, насмерть сбившему в декабре прошлого года 33-летнего Дмитрия Шорина. Мужчину...
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