В Гомеле вынесли приговор водителю, насмерть сбившему за четыре года двух пешеходов

Сегодня суд Центрального района Гомеля вынес приговор 29-летнему Эрику Арутеняну, насмерть сбившему в декабре прошлого года 33-летнего Дмитрия Шорина. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Арутеняна приговорили к пяти годам колонии общего режима. Это максимальное наказание по этой статье.



Фото: ГАИ Гомельского УВД

Напомним, ДТП произошло 3 декабря, около 04.20, на перекрестке улиц Советской и Тельмана. 33-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Lexus, которым управлял 29-летний гражданин Армении.

В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

История получила резонанс , когда стало известно, что это уже вторая смерть на счету водителя. Четыре года назад при похожих обстоятельствах под колеса его авто угодила гомельчанка Алеся Покрепа. Девушка умерла, но вина Эрика Арутеняна не была доказана — и он избежал наказания.

Потерпевшими по новому делу были признаны родной брат и мать погибшего. Бывшая жена Дмитрия Елена выступала в суде и как законный представитель третьего потерпевшего — сына погибшего, трехлетнего Артема.



Брат и бывшая жена погибшего

Во время судебного следствия выяснились некоторые подробности, которые дали ответы на главный вопрос: как на хорошо освещенной пустой дороге пешеход не заметил водителя, а водитель — пешехода.

Как оказалось, у обвиняемого имелось ограничение на управление транспортным средством из-за астигматизма (соответствующая пометка имелась даже в водительском удостоверении). За рулем Арутеняну можно было находиться в контактных линзах или очках, но в ту злополучную ночь он был без них. Скорость, с которой двигался в момент ДТП автомобиль, была 102 км/ч.





По делу также проходил второй ответчик — владелец побывавшего в ДТП Lexus Константин Б. По законодательству именно он должен выплачивать гражданский иск, которые предъявили пострадавшие. Общая сумма исковых требований — 200 тысяч рублей. На прошлом судебном заседании гражданский ответчик сообщил, что не согласен с суммой иска и таких денег у него нет — зарплата маленькая, после выплаты алиментов на сына в его распоряжении остается всего 60 рублей.

Сегодня в прениях мужчина также высказал свою позицию:

— Я хочу, чтобы присутствующая в зале семья погибшего понимала, что я такой же потерпевший, как и они. Единственная собственность, которая мне принадлежала, практически уничтожена. В ту злосчастную ночь я спал дома. У меня размеренная жизнь. Я не катаю до пяти утра барышень, в 9 часов я на работе, в пять — дома, в семь — под штангой, в 9 — в кровати. И к произошедшему я имею очень отдаленное отношение. Я искренне соболезную потерпевшим, это большое горе. Я согласен возместить ущерб в силу своих возможностей. Но, если честно, мне не кажется, что делать бедного нищим — это и есть правосудие. Я не имел представления ни о нарушениях Арутеняна, ни о предыдущем ДТП.

Гражданский ответчик заявил, что реально сможет выплатить 5 тысяч рублей супруге погибшего и столько же — его матери.

В последнем слове обвиняемый просил прощения у потерпевших и сказал, что искренне раскаивается в содеянном, пообещал помогать семье погибшего. Мужчина плакал.

В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Это столько же, сколько требовал прокурор — максимум по статье.

С гражданского ответчика суд решил взыскать в пользу брата погибшего 25 тысяч рублей, в пользу матери — 30, в пользу сына — 50 тысяч рублей. Мужчина намерен решение суда обжаловать.



