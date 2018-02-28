В Минске стартует фестиваль белорусского доккино: 7 фильмов покажут бесплатно онлайн

В первые дни весны AFISHA.TUT.BY запускает второй онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs. Вниманию интернет-публики будут представлены актуальные неигровые фильмы, снятые за последние два года. Показы пройдут ежедневно с 1 по 7 марта.



Кадр из фильма «25» (2016) режиссер — Андрей Кутило

За время белорусской независимости отечественный игровой кинематограф так и не сумел отметиться громкими фестивальными прорывами и «народными фильмами». В противовес игравикам, именно документалистам пришлось представлять национальное кино за рубежом. Авторские фильмы из Беларуси присутствовали в программах ведущих фестивалей документального мира (IDFA, DOK. Leipzig, Cinema du Reel), а белорусские режиссеры стали желанными гостями кинофорумов как на постсоветском пространстве, так и на Западе.

За последние несколько лет в дополнение к режиссерам Студии документального кино «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм» (Виктор Аслюк, Ольга Дашук, Галина Адамович и др.), международный авторитет приобретают новые авторы, которые находят альтернативные способы производства кино (Анастасия Мирошниченко, Андрей Кутило, Ева-Катерина Махова). В стране рождается индустрия неигрового кино, уже хорошо известная за рубежом, но не представленная на белорусском телевидении и в кинотеатрах.



Кадр из фильма «Фанат» (2017) режиссер — Андрей Кудиненко

Онлайн-фестиваль берет на себя задачу познакомить заинтересованную аудиторию с актуальными белорусскими документальными фильмами. Формат BelarusDocs-2018 не претерпел изменений по сравнению с предыдущим фестивалем, который проходил осенью 2016 году. За фестивальную неделю, с 1 по 7 марта, интернет-аудитория сможет познакомиться с семью фильмами: работами как государственной Студии документального кино «Летопись», так и независимых авторов, как титулованных кинодеятелей, так и молодых режиссеров нового поколения.

Каждый из семи фильмов будет доступен к просмотру на AFISHA.TUT.BY в течение одних суток (с 9.00 до 9.00 следующего дня) в HD-качестве с английскими субтитрами.

Онлайн-фестиваль откроет лента Катерины Маховой «Пусть живёт Маленький принц» . Театр актеров-детей из психоневрологического интерната ставит спектакль «Маленький принц», и параллельно с этим авторы фильма пытаются найти черты сказочного героя из повести Антуана де Сент-Экзюпери в среде своих современников и соотечественников. Несмотря на то, что фильм участвовал в конкурсной программе престижного международного фестиваля «Артдокфест» и имел награды на других кинофорумах постсоветского пространства, демонстрация его на BelarusDocs будет не только онлайн-премьерой, но и белорусским фестивальным дебютом фильма.





Во второй день весны зрителей ждет документальный дебют культового белорусского режиссера Андрея Кудиненко. Родоначальник белорусского независимого кино (фильм «Оккупация. Мистерии»), а в течение последних лет — лидер самого громкого в отечественном игровом кино проекта «Хронотопь» снял фильм-портрет футбольного фаната Васи Пешехода , известного в своих кругах на всю Беларусь. История о том, как футбол спас парня от тюрьмы, а дорога спасает его от смерти не оставит вас равнодушными.





3 марта в онлайн-формате можно будет увидеть фильм режиссера студии «Летопись» Юрия Тимофеева «Агмень» , который без преувеличений можно назвать наиболее успешной работой кинематографиста. Предполагалось, что фильм расскажет о местной достопримечательности — деревенском антиалкогольном музее, однако получился глубокий многослойный фильм-размышление о нынешнем состоянии белорусского села.





Новый фильм Ольги Дашук «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом» расскажет об известном белорусском фотографе и перенесет нас в невероятно красивые уголки нашей Родины, в которых редко у кого появится возможность побывать.





Фильм Юлии Ралко «Минск-Орша-Минск» искушенные зрители приписывали влиянием модной на постсоветском пространстве школы Марина Разбежкина (ее ученики обычно снимают и монтируют фильмы самостоятельно, героями фильмов являются их близкие и родные, а сами ленты имеют остросоциальный уклон), однако, как оказалось, Юлия, не знавшая принципов этой школы, интуитивно пришла к фильму, появление которого напрашивалось само собой: «молодой человек отправляется из столицы в родной город навестить родителей и друзей …». Перед нами предстает провинциальная Беларусь как она есть, без прикрас.





В рамках BelarusDocs состоится онлайн-премьера фильма Виктора Аслюка «Янка Купала» . Это не байопик и не попытка переосмыслить место песняра в настоящем — это продолжение осмысления документалистом белорусских реалий, продолжение создания национального эпоса Виктора Аслюка, эпоса глубокого и бескомпромиссного. О такой ли Беларуси мечтал Янка Купала? Стали ли белорусами «людзьмі звацца»? Очень уместный фильм накануне 100-летия белорусской государственности.





Закроет фестивальную программу фильм Андрея Кутило «25» . Беларусь провозгласила свою независимость 25 лет назад. С тех пор в суверенном государстве выросло первое поколение. Чем живет, о чем мечтает и на что надеется молодая генерация белорусов?





Призываем зрителей оставлять свои отзывы на фильмы в социальных сетях под хэштегом #belarusdocs. Приятного просмотра!

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