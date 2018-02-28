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В Минске стартует фестиваль белорусского доккино: 7 фильмов покажут бесплатно онлайн

28.02.2018 18:19 — Разное | Tut.by  
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В первые дни весны AFISHA.TUT.BY запускает второй онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs. Вниманию интернет-публики будут представлены актуальные неигровые фильмы, снятые за последние два года. Показы пройдут ежедневно с 1 по 7 марта.


Кадр из фильма «25» (2016) режиссер — Андрей Кутило

За время белорусской независимости отечественный игровой кинематограф так и не сумел отметиться громкими фестивальными прорывами и «народными фильмами». В противовес игравикам, именно документалистам пришлось представлять национальное кино за рубежом. Авторские фильмы из Беларуси присутствовали в программах ведущих фестивалей документального мира (IDFA, DOK. Leipzig, Cinema du Reel), а белорусские режиссеры стали желанными гостями кинофорумов как на постсоветском пространстве, так и на Западе.

За последние несколько лет в дополнение к режиссерам Студии документального кино «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм» (Виктор Аслюк, Ольга Дашук, Галина Адамович и др.), международный авторитет приобретают новые авторы, которые находят альтернативные способы производства кино (Анастасия Мирошниченко, Андрей Кутило, Ева-Катерина Махова). В стране рождается индустрия неигрового кино, уже хорошо известная за рубежом, но не представленная на белорусском телевидении и в кинотеатрах.


Кадр из фильма «Фанат» (2017) режиссер — Андрей Кудиненко

Онлайн-фестиваль берет на себя задачу познакомить заинтересованную аудиторию с актуальными белорусскими документальными фильмами. Формат BelarusDocs-2018 не претерпел изменений по сравнению с предыдущим фестивалем, который проходил осенью 2016 году. За фестивальную неделю, с 1 по 7 марта, интернет-аудитория сможет познакомиться с семью фильмами: работами как государственной Студии документального кино «Летопись», так и независимых авторов, как титулованных кинодеятелей, так и молодых режиссеров нового поколения.

Каждый из семи фильмов будет доступен к просмотру на AFISHA.TUT.BY в течение одних суток (с 9.00 до 9.00 следующего дня) в HD-качестве с английскими субтитрами.

Программа BelarusDocs 2018

1 марта — «Пусть живёт Маленький принц» (2016) режиссер — Екатерина Махова

2 марта — «Фанат» (2017) режиссер — Андрей Кудиненко

3 марта — «Агмень» (2017) режиссер — Юрий Тимофеев

4 марта — «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом» (2017) режиссер — Ольга Дашук

5 марта — «Минск-Орша-Минск» (2016) режиссер — Юлия Ралко

6 марта — «Янка Купала» (2017) режиссер — Виктор Аслюк

7 марта — «25» (2016) режиссер — Андрей Кутило

Онлайн-фестиваль откроет лента Катерины Маховой «Пусть живёт Маленький принц». Театр актеров-детей из психоневрологического интерната ставит спектакль «Маленький принц», и параллельно с этим авторы фильма пытаются найти черты сказочного героя из повести Антуана де Сент-Экзюпери в среде своих современников и соотечественников. Несмотря на то, что фильм участвовал в конкурсной программе престижного международного фестиваля «Артдокфест» и имел награды на других кинофорумах постсоветского пространства, демонстрация его на BelarusDocs будет не только онлайн-премьерой, но и белорусским фестивальным дебютом фильма.


Во второй день весны зрителей ждет документальный дебют культового белорусского режиссера Андрея Кудиненко. Родоначальник белорусского независимого кино (фильм «Оккупация. Мистерии»), а в течение последних лет — лидер самого громкого в отечественном игровом кино проекта «Хронотопь» снял фильм-портрет футбольного фаната Васи Пешехода, известного в своих кругах на всю Беларусь. История о том, как футбол спас парня от тюрьмы, а дорога спасает его от смерти не оставит вас равнодушными.


3 марта в онлайн-формате можно будет увидеть фильм режиссера студии «Летопись» Юрия Тимофеева «Агмень», который без преувеличений можно назвать наиболее успешной работой кинематографиста. Предполагалось, что фильм расскажет о местной достопримечательности — деревенском антиалкогольном музее, однако получился глубокий многослойный фильм-размышление о нынешнем состоянии белорусского села.


Новый фильм Ольги Дашук «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом» расскажет об известном белорусском фотографе и перенесет нас в невероятно красивые уголки нашей Родины, в которых редко у кого появится возможность побывать.


Фильм Юлии Ралко «Минск-Орша-Минск» искушенные зрители приписывали влиянием модной на постсоветском пространстве школы Марина Разбежкина (ее ученики обычно снимают и монтируют фильмы самостоятельно, героями фильмов являются их близкие и родные, а сами ленты имеют остросоциальный уклон), однако, как оказалось, Юлия, не знавшая принципов этой школы, интуитивно пришла к фильму, появление которого напрашивалось само собой: «молодой человек отправляется из столицы в родной город навестить родителей и друзей …». Перед нами предстает провинциальная Беларусь как она есть, без прикрас.


В рамках BelarusDocs состоится онлайн-премьера фильма Виктора Аслюка «Янка Купала». Это не байопик и не попытка переосмыслить место песняра в настоящем — это продолжение осмысления документалистом белорусских реалий, продолжение создания национального эпоса Виктора Аслюка, эпоса глубокого и бескомпромиссного. О такой ли Беларуси мечтал Янка Купала? Стали ли белорусами «людзьмі звацца»? Очень уместный фильм накануне 100-летия белорусской государственности.


Закроет фестивальную программу фильм Андрея Кутило «25». Беларусь провозгласила свою независимость 25 лет назад. С тех пор в суверенном государстве выросло первое поколение. Чем живет, о чем мечтает и на что надеется молодая генерация белорусов?


Призываем зрителей оставлять свои отзывы на фильмы в социальных сетях под хэштегом #belarusdocs. Приятного просмотра!

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — есть возможность получить бесплатно билеты на концерт Наргиз в Минске. Мероприятие состоится во Дворце Республики, где исполнительница представит свою новую программу. Билеты на шоу уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 2 марта.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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