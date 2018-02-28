Скидки до 80%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать в марте распродажи

Столичные универмаги и торговые центры продолжат в марте устраивать скидочные дни, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эти дни скидку будут доходить до 80%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, в универмаге «Беларусь» к накануне 8 Марта в течение трех дней будет продавать непродовольственные товары со скидкой в 25%, а продовольственные — 5%.

Магазины торгового центра «Столица» 15 и 25 марта предложат скидки от 5% до 50%.

В каких магазинах искать скидки? Магазин Даты Размер скидки ОАО «ЦУМ Минск» 6, 7, 8 марта от 20 до 50% на женский ассортимент товаров ОАО «ЦУМ Минск» каждую субботу марта 20% на непродовольственные товары ОАО «ЦУМ Минск» каждый понедельник марта 17% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт ТКУП «Универмаг «Беларусь» 5, 6, 7 марта 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг «Беларусь» 13, 20, 27 марта 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг «Беларусь» 21 марта 20% на непродовольственные товары, для тех, кто родился в марте и купон на скидку 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг «Беларусь» 17, 31 марта от 25% до 80% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТКУП «Универмаг «Беларусь» 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье марта 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ООО «Торговый дом «На Немиге» 5, 6, 7 марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую пятницу марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ОАО «ГУМ» 1, 3, 15, 22, 29 марта не менее 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день») ОАО «ГУМ» 5, 6, 7, 30, 31 марта для держателей дисконтных карт не менее 22% на непродовольственные товары УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу, а также 3 и 8 марта 20% на непродовольственные товары УП «Кирмаш» 5, 19 марта 25% на непродовольственные товары ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 6 марта 15% ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду марта 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу) ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы товаров 1000 мелочей (ул. Калинина, 1) каждый четверг, а также 6 марта 15% ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 6, 7 марта 20% на женский ассортимент товаров ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 14, 27 марта 15% ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 31 марта от 20 до 70% на товары отдельных производителей ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы товаров ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 5, 6, 7 марта 10% ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) с 1 по 31 марта от 10 до 70% на товары отдельных производителей «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1) каждую среду марта 20% ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду марта 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник марта 15% на отдельные группы товаров ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу марта от 15 до 35% ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг марта 15% ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) каждую субботу, воскресенье марта 20% ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу марта 18% ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4) 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта 15% ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 марта 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг, а также 7 марта 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6») ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) 24, 25 марта 15% на непродовольственные товары Магазины торгового центра «Столица» 15 и 25 марта скидки от 5 до 50%