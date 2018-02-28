Скидки до 80%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать в марте распродажи

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В каких магазинах искать скидки?
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Магазин
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Даты
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Размер скидки
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ОАО «ЦУМ Минск»
|6, 7, 8 марта
|от 20 до 50% на женский ассортимент товаров
|ОАО «ЦУМ Минск»
|каждую субботу марта
|20% на непродовольственные товары
|ОАО «ЦУМ Минск»
|каждый понедельник марта
|17% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
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ТКУП «Универмаг «Беларусь»
|5, 6, 7 марта
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг «Беларусь»
|13, 20, 27 марта
|20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг «Беларусь»
|21 марта
|20% на непродовольственные товары, для тех, кто родился в марте и купон на скидку 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг «Беларусь»
|17, 31 марта
|от 25% до 80% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТКУП «Универмаг «Беларусь»
|1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 марта
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22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
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ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье марта
|20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|5, 6, 7 марта
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую пятницу марта
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
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ОАО «ГУМ»
|1, 3, 15, 22, 29 марта
|не менее 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|ОАО «ГУМ»
|5, 6, 7, 30, 31 марта
|для держателей дисконтных карт не менее 22% на непродовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу, а также 3 и 8 марта
|20% на непродовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|5, 19 марта
|25% на непродовольственные товары
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ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|6 марта
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15%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду марта
|15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу)
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|1, 6, 7, 15, 22, 29 марта
|15% на отдельные группы товаров
|1000 мелочей (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг, а также 6 марта
|15%
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|6, 7 марта
|20% на женский ассортимент товаров
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|14, 27 марта
|15%
|ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2)
|с 1 по 31 марта
|от 20 до 70% на товары отдельных производителей
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|1, 6, 7, 15, 22, 29 марта
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|5, 6, 7 марта
|10%
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|с 1 по 31 марта
|от 10 до 70% на товары отдельных производителей
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«Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1)
|каждую среду марта
|20%
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ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду марта
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник марта
|15% на отдельные группы товаров
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, пятницу марта
|от 15 до 35%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг марта
|15%
|ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40)
|каждую субботу, воскресенье марта
|20%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу марта
|18%
|ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4)
|1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта
|15%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 марта
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|каждый четверг, а также 7 марта
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
|ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75)
|24, 25 марта
|15% на непродовольственные товары
|Магазины торгового центра «Столица»
|15 и 25 марта
|скидки от 5 до 50%
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