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Скидки до 80%. Какие магазины и торговые центры будут устраивать в марте распродажи

28.02.2018 18:17 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые центры продолжат в марте устраивать скидочные дни, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эти дни скидку будут доходить до 80%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, в универмаге «Беларусь» к накануне 8 Марта в течение трех дней будет продавать непродовольственные товары со скидкой в 25%, а продовольственные — 5%.

Магазины торгового центра «Столица» 15 и 25 марта предложат скидки от 5% до 50%.

В каких магазинах искать скидки?

Магазин

Даты

Размер скидки

ОАО «ЦУМ Минск»

 6, 7, 8 марта от 20 до 50% на женский ассортимент товаров
ОАО «ЦУМ Минск» каждую субботу марта 20% на непродовольственные товары
ОАО «ЦУМ Минск» каждый понедельник марта 17% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт

ТКУП «Универмаг «Беларусь»

 5, 6, 7 марта 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг «Беларусь» 13, 20, 27 марта 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг «Беларусь» 21 марта 20% на непродовольственные товары, для тех, кто родился в марте и купон на скидку 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг «Беларусь» 17, 31 марта от 25% до 80% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТКУП «Универмаг «Беларусь» 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 марта

22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

ООО «Торговый дом «На Немиге»

 каждую среду, субботу, воскресенье марта 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» 5, 6, 7 марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую пятницу марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

ОАО «ГУМ»

 1, 3, 15, 22, 29 марта не менее 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Щедрый день»)
ОАО «ГУМ» 5, 6, 7, 30, 31 марта для держателей дисконтных карт не менее 22% на непродовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу, а также 3 и 8 марта 20% на непродовольственные товары
УП «Кирмаш» 5, 19 марта 25% на непродовольственные товары

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

 6 марта

15%
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду марта 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу)
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы товаров
1000 мелочей (ул. Калинина, 1) каждый четверг, а также 6 марта 15%
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 6, 7 марта 20% на женский ассортимент товаров
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) 14, 27 марта 15%
ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) с 1 по 31 марта от 20 до 70% на товары отдельных производителей
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 1, 6, 7, 15, 22, 29 марта 15% на отдельные группы товаров
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 5, 6, 7 марта 10%
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) с 1 по 31 марта от 10 до 70% на товары отдельных производителей

«Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1)

 каждую среду марта 20%

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

 каждую среду марта 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник марта 15% на отдельные группы товаров
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу марта от 15 до 35%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг марта 15%
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) каждую субботу, воскресенье марта 20%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу марта 18%
ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4) 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 марта 15%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 марта 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг, а также 7 марта 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)
ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) 24, 25 марта 15% на непродовольственные товары
Магазины торгового центра «Столица» 15 и 25 марта скидки от 5 до 50%

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Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры продолжат в марте устраивать скидочные дни.

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