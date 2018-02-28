Утром 28 февраля бобруйские предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, устроили итальянскую забастовку. На маршрутках они приехали к автовокзалу, откуда обычно отправляются в рейсы, и поставили машины на прикол. На линию вышли лишь микроавтобусы оператора «Минск Лайн», которые курсируют между Минском и Бобруйском, а также между Витебском, Оршей и Могилевом и фактически работают нелегально.





От пассажирских перевозок отказались три крупных бобруйских оператора — «Столица Плюс», «Кортез» и «Магнит плюс», а также частные предприниматели, которые в основном выполняли рейсы в Могилев и Минск. Водители собрались в маршрутках, по 5−8 человек, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и определиться, что делать дальше.

— Мы остались без работы, — говорят мужчины. — Получить все необходимые документы на выполнение регулярных рейсов невозможно, пусть чиновники не рассказывают, что это реально. Нам прямо заявляют, что вот на этом маршруте (речь идет о рейсах из Бобруйска в Минск и обратно. — Прим. авт.) перевозчики не нужны, потому что свои есть.





Водитель по имени Дмитрий добавляет, что оформление всех необходимых документов ничего в итоге не даст, потому что через три месяца после проведения тендеров многие все равно окажутся на улице.

— У нас просто «отжимают» бизнес. Сейчас мы не имеем права работать, потому что штраф доходит до 200 базовых величин плюс конфискация машины. А еще возмущает, что простых людей не спросили, нужны ли им наши услуги.

В ближайшие дни, по словам предпринимателей, на маршруты никто из них выходить не планирует — себе дороже. А вот идея собрать подписи бобруйчан в защиту пассажирских перевозчиков активно обсуждается.





— В любом случае будем что-то делать, потому что у всех семьи, дети. Да и в бизнес много средств вложено, — говорят предприниматели.

По их подсчетам, среди бобруйчан в этом бизнесе занято не менее сотни человек. И это только водители, не считая диспетчеров, бухгалтеров и прочих сотрудников. Все они остались без работы.





— Из бобруйчан оформить документы на регулярные перевозки пока никому не удалось, — утверждают предприниматели.

Пока мы общаемся в маршрутке, на площадке возле автовокзала останавливается легковушка, из которой выходят четверо пассажиров.

— Во, «бомбила» людей из Могилева привез, — усмехаются водители. — Быстро люди сориентировались!

Пассажиры легковушки подтверждают: приехали из Могилева с «частником», заплатили по 6 рублей.

— Видите, у них уже выходит дороже, чем у нас. Я возил пассажиров в Могилев за 5 рублей, — признается один из предпринимателей. — В итоге весь этот бизнес уйдет в тень, а стоимость проезда увеличится. То есть расхлебывать все это будут пассажиры.





Добраться из Бобруйска в другие населенные пункты сегодня можно на поездах региональных и международных линий. Стоимость в зависимости от класса варьируется от 3 до 9 рублей, тогда как на маршрутном такси добраться до белорусской столицы можно было за 7 рублей. Тем, кто хочет попасть из Бобруйска в Могилев по железной дороге без пересадок, придется довольствоваться лишь одним вариантом — пассажирским поездом Солигорск — Могилев, который курсирует по вечерам. Стоимость билета составляет от 7,37 рубля за плацкарт до 9,59 рубля за купе.

Автовокзал предоставляет возможность уехать из Бобруйска в Минск на восьми проходящих автобусах, такая поездка обойдется от 7 рублей и выше. В Могилев из Бобруйска предусмотрены шесть рейсов, стоимость билетов составляет от 6,20 до 7,44 рубля.