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В Минске не больше 0,5%, в Витебской области - 1,3%. Власти дали указания по безработице
Правительство определило прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения на 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 26 февраля 2018 года № 154. Об этом
«В целях обеспечения максимального содействия в трудоустройстве граждан документом определены прогнозные показатели: количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий; уровень зарегистрированной безработицы; удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите; удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости; организация обучения безработных под заказ нанимателя», — говорится в сопроводительной записке к постановлению.
Уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области в течение года не должен превышать 1,3%, в Брестской и Гомельской — 1,2%, в Гродненской и Могилевской — 1,1%, в Минской области — 1%, в Минске — 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель установлен в значении не более 1%.
Выполнение прогнозных показателей в области содействия занятости населения по областям и Минску, включая оценку качества и доступности услуг в этой сфере, будет оцениваться ежеквартально.
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В целом по Беларуси уровень зарегистрированной безработицы не должен превышать 1%.
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