В Беларуси списочная численность работников госорганизаций в среднем за 2017 год составила почти 1 миллион 369 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 144,8 тысячи меньше, чем за 2016 год. В каких регионах и каких отраслях больше всего "ушли" работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так, промышленность «потеряла» за прошлый год почти 84,6 тысячи человек, строительство — 41,9 тысячи, а здравоохранение и соцуслуги — 366 человек. Отметим, что в статистике приводятся данные по коммерческим организациям государственной формы собственности и с долей государства в уставном фонде.

В Брестской области списочная численность работников госорганизаций в прошлом году сократилась на 13630 человек, в Витебской — почти на 16 тысяч, в Гомельской — почти на 26,9 тысячи, в Гродненской — на 13,4 тысячи, в Минске — на 22,5 тысячи, в Минской области — почти на 25,6 тысячи, а в Могилевской области — почти на 26,8 тысячи.

Средняя зарплата в госорганизациях в январе-декабре прошлого года составила 827,3 рубля. Это почти на 105 рублей больше, чем годом ранее. При это в прошлом году выше всего заработки были на минских госпредприятиях — 1 012,5 рубля, а ниже всего — на витебских (731 рубль). Для сравнения: средняя зарплата по Беларуси в прошлом году составила 815,2 рубля.

В статистике приводятся данные по коммерческим организациям государственной формы собственности и с долей государства в уставном фонде.

Справка FINANCE.TUT.BY. Списочная численность работников в среднем за период с начала года по отчетный месяц включительно — сумма среднемесячной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц включительно, деленная на число месяцев за период с начала года. В эту статистику не включаются работники, которые находятся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также внешние совместители и те, кто выполняет работу по гражданско-правовым договорам.