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На коже египетских мумий найдены самые древние татуировки

01.03.2018 13:43 — Разное | Tut.by  
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Ученые обнаружили старейшие фигуративные татуировки на коже двух египетских мумий 5000-летней давности.


Этот человек был убит, когда ему было от 18 до 21 года. Изображение: The Trustees of British Museum

На верхней части руки мумии мужчины изображен дикий бык и гривистый баран. На верхней части руки и плече мумии женщины изображен орнамент из знаков, похожих на латинскую букву S.

До сих пор самыми древними считались татуировки, сделанные 4000 лет назад.

Детали татуировок египетских мумий опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Одна из татуировок похожа на дикого быка с длинным хвостом и большими рогами, а вторая, судя по всему, изображает гривистого барана, с загнутыми рогами. Изображение: The Trustees of British Museum

Даниель Антуан, куратор отдела физической антропологии Британского музея, а также один из основных авторов исследования мумий, говорит, что эта находка полностью изменила наше понимание того, как жили люди в ту эпоху.

«Сейчас мы узнаем новые детали того, как жили люди тогда. Эти мумии очень хорошо сохранились», — говорит он.

Мумия мужчины была найдена 100 лет тому назад.

Результаты компьютерной томографии указывают на то, что этот человек в возрасте от 18 до 21 года погиб от удара ножом в спину.

Темные пятна на его руке считались неважными до тех пор, пока в результате инфракрасного сканирования не выяснилось, что это татуировки, изображающие двух рогатых животных. Одно из них похоже на дикого быка с длинным хвостом и большими рогами, а второе, судя по всему, изображает гривистого барана, с загнутыми рогами.


Что означают татуировки на коже мумии женщины, пока неясно. Изображение: The Trustees of British Museum

На плече мумии женщины изображены четыре символа, похожие на букву S. На руке у нее символы, похожие на жезла, которые использовались во время ритуальных танцев.

Татуировки на обеих мумиях сделаны под кожей, скорее всего, при помощи сажи.

Археологи до сих пор считали, что в древние времена татуировки наносили себе лишь женщины, но изображения на коже мумии мужского пола указывают, что это делали оба пола.

Мумии были обнаружены в Гебелейне в Верхнем Египте, примерно в 40 километрах к югу от Луксора.

Оба тела были захоронены в неглубоких могилах и не были специально мумифицированы. Они так хорошо сохранились благодаря климатическим условиям в пустынной местности.

Радиоуглеродное датирование указывает, что эти люди жили между 3351-м и 3017-м гг. до нашей эры, незадолго до того, как этот регион был объединен первым фараоном в 3100 до н.э.

Древнейшие татуировки были обнаружены на теле найденной в Альпах мумии, известной как Эци, который жил между 3370-м и 3100-м годами до нашей эры. Однако его татуировки — лишь вертикальные и горизонтальные линии, а не изображения животных или других символов.


Правое плечо мумии женщины. Изображение: The Trustees of British Museum
 
 
Ссылка на источник 124
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Мумии были обнаружены в Гебелейне в Верхнем Египте, примерно в 40 километрах к югу от Луксора.

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