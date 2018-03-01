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Хронические неплательщики. Какие предприятия больше всего задолжали ФСЗН
Фонд социальной защиты населения
Лидирует по просроченной задолженности по обязательным страховым взносам сельскохозяйственный филиал «Мерецкие» Глубокского комбикормового завода — 780 969 рублей на начало января. Вторую сторочку этого топа занимает докшицкое сельхозпредприятие «Торгуны» (738 390 рублей), а третью — Глубокский комбикормовый завод (709 622 рубля).
К примеру, у предприятия «Торгуны» задолженность выросла с 728,9 тысячи рублей на начало октября прошлого года, до 738,4 тысячи рублей на начало этого года. Заметно увеличилась задолженность также у Глубокского комбикормового завода — с 682,4 тысячи рублей до 709,6 тысячи рублей.
При этом в топ-10 организаций-должников находится 9 предприятий Витебской области.
Зато заметно сократили задолженность племптицезавод «Белорусский» (с 507 130 рублей на 1 октября 2017 года до 420 634 рублей на начало этого года) и «Слуцкий Агросервис» (с 562 888 рублей до 496 110 рублей).
Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 января этого года. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.
К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий». Все эти организации входят в число лидеров по задолженности в ФСЗН на начало этого года.
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
— К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме 519 миллионов рублей. Также из республиканского бюджета были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей. Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, — уточнила Ирина Костевич.
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ФСЗН опубликовал список предприятий, за которыми значится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам.
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