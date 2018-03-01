Хронические неплательщики. Какие предприятия больше всего задолжали ФСЗН

Фонд социальной защиты населения обнародовал список предприятий, за которыми значится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. У многих самых злостных должников просроченные суммы выросли. Работники этих предприятий рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лидирует по просроченной задолженности по обязательным страховым взносам сельскохозяйственный филиал «Мерецкие» Глубокского комбикормового завода — 780 969 рублей на начало января. Вторую сторочку этого топа занимает докшицкое сельхозпредприятие «Торгуны» (738 390 рублей), а третью — Глубокский комбикормовый завод (709 622 рубля).

К примеру, у предприятия «Торгуны» задолженность выросла с 728,9 тысячи рублей на начало октября прошлого года, до 738,4 тысячи рублей на начало этого года. Заметно увеличилась задолженность также у Глубокского комбикормового завода — с 682,4 тысячи рублей до 709,6 тысячи рублей.

При этом в топ-10 организаций-должников находится 9 предприятий Витебской области.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 января 2018 года СХФ «Мерецкие» ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 780 969 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 738 390 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 709 622 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 519 468 Филиал ПСХ ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкий район 496 110 СХФ «Константинов двор» ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 495 513 ПУПКС «Миорский» Миорский район 477 742 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 459 742 КУПСХП «Городец» Шарковщинский район 440 193 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 424 592

Зато заметно сократили задолженность племптицезавод «Белорусский» (с 507 130 рублей на 1 октября 2017 года до 420 634 рублей на начало этого года) и «Слуцкий Агросервис» (с 562 888 рублей до 496 110 рублей).

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 января этого года. Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий». Все эти организации входят в число лидеров по задолженности в ФСЗН на начало этого года.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала , что «в 2017 году достаточно остро стоял вопрос сбалансированности бюджета фонда (ФСЗН. — Прим. ред.)». Общая сумма поступлений фонда из всех источников составила в прошлом году 12,4 миллиарда рублей.

— К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме 519 миллионов рублей. Также из республиканского бюджета были возмещены нестраховые расходы бюджета в сумме 718 миллионов рублей. Фонд активно работал с должниками. В результате задолженность по платежам в бюджет снизилась почти на 21 миллион рублей. Активно поработали Минская область, Минск, Брестская область. В Витебской области опять проблемы, задолженность выросла, — уточнила Ирина Костевич.