Тренер Владимир Войтехович привел в большой футбол многих талантливых парней из Витебска. Среди них Виталий Родионов, Денис Ковба, Валерий Стрипейкис, Дмитрий Гущенко, Андрей Баранок — и это только некоторые звездные фамилии. Сейчас Владимир Павлович на пенсии, но продолжает заниматься с мальчишками в СДЮШОР «Комсомолец». В интервью TUT.BY тренер с 35-летним стажем рассказал о том, что система набора детей в футбольную секцию не изменилась с советских времен и что воспитывать будущих Родионовых в таких условиях становится все сложнее.



Владимир Войтехович

«Зафутболился» так, что женился только в 50 лет

Войтехович — из неспортивной семьи: отец был рабочим, мать трудилась на фабрике «КИМ». Но Володя еще в детсадовском возрасте «заболел» футболом. В то время пацаны, чтобы погонять в мяч, использовали любой свободный пятачок во дворе. В 11 лет записался в футбольную школу, она тогда находилась на городском стадионе.

— То есть я был постарше, чем мои нынешние самые юные воспитанники. Сейчас в футбольную секцию берут уже с первого класса, в 6−7 лет. А тогда принимали в 3−4-х классах.

В 18 лет Владимира пригласили в витебскую команду «Двина». В армии выступал за БАТЭ. Позже играл за оршанский «Темп». А завершил спортивную карьеру в СКБ-«Локомотив». Еще играя в Орше, попутно начал тренировать детей в Витебске.

— Футболу я предан фанатично, даже женился только в 50 лет — так «зафутболился», — смеется собеседник.

«Ничего не поменялось с советских времен»

Владимир Войтехович говорит, что в поиске талантливых детей по-прежнему ходит по школам — как и 35 лет назад, когда только начал тренерскую карьеру.



Воспитанники Владимира Войтеховича на тренировке

— Ничего не поменялось с советских времен. Я и другие тренеры СДЮШОР «Комсомолец» продолжаем ходить по школам. Наставники СДЮШОР при футбольном клубе «Витебск», который находится на проспекте Черняховского, особо по школам не ходят. Это центр города, и к ним родители сами приводят детей. У нас с этим ситуация немного похуже: наш район — периферийный и небольшой, школ тут мало — пять или шесть.

Стараемся охватить всех мальчишек, которые учатся в этих школах. Рассказываем им про нашу секцию. Берем с собой небольшие пригласительные листочки, где написаны время, место занятий, телефон тренера. Потом тех, кто заинтересовался, к нам приводят родители. Обучение бесплатное. В начальной группе должно быть не меньше 10−12 человек. С возрастом детей уже может быть меньше — идет отсев.

Сейчас у Войтеховича несколько групп: новички (им по 7 лет) и 10-летние дети. Потенциальных «звездочек» тренер почти всегда видит сразу. Но иногда мальчишки раскрываются постепенно:

— Все индивидуально. Но есть обязательные качества, какими должен обладать футболист. В первую очередь, нужно игровое мышление. «Игровик» будет хорош и в футболе, и в баскетболе — то есть в любом командном виде. Второе качество — быстрота, скорость. А на третье место я бы поставил спортивный характер. У парня должна быть воля к победе, и он должен гореть игрой.

Спортивных и здоровых детей стало меньше

— В каждой группе у меня есть 1−2 способных мальчика. Но чтобы появился новый Родионов, нужно, чтобы сошлось много факторов, влияющих на рост спортсмена. Во-первых, его способности и желание развиваться. Во-вторых, позиция родителей, как они воспитывают ребенка — и в духовном, и в спортивном плане. Многое зависит, конечно, и от тренера, а также от условий, где проходят занятия.

Владимир Войтехович считает, что, по-хорошему, в секции изначально должен быть отсев. Однако на практике принимают всех ребят.

— В нашей школе отбора нет. Мы просто набираем детей. Для ребенка это, конечно, хорошо: из него, может, и не получится футболист, но мы его точно отвлечем от улицы и поможем развиться физически. К тому же сейчас многие дети больные: у одного — то, у другого — это… Поэтому выбирать-то особо не из кого. Искать таланты стало сложнее. У нынешних детей меньше мотивированности и заинтересованности в достижении результата. Это наблюдают и мои коллеги, причем не только в футболе, но и в других видах. Мы приходим к выводу, что спортивных детей стало меньше. И, как я уже сказал, здоровых — тоже.

— Как вы относитесь к тому, что президент недавно раскритиковал детско-юношеский футбол, отметив, что здесь «везде провал», так как с талантливыми детьми плохо работают?

— Если тренер ответственно подходит к своей работе, он обязательно будет искать талантливых детей. И будет в них вкладывать все силы. Тренеру же самому интереснее работать со способными детьми. Хорошие ученики вдохновляют. Им хочется отдавать себя.

Тренер не скрывает — зарплата у него невысокая:

— Около 500 рублей. Она зависит от стажа и категории. Раньше категория у меня была высшая, но сейчас первая, так как в последнее время не было воспитанника, который подходил бы под тарификацию высшей категории.

«Родионов, 20 отжиманий!»

Тренеру приятно вспоминать детство своих знаменитых воспитанников. Это сейчас, к примеру, Виталий Родионов — лучший бомбардир в истории БАТЭ и спортивный директор этого клуба. А когда-то он только-только учился отдавать пас.

— Родионов пришел ко мне в классе втором или третьем. Мы тогда тренировались в зале Дома культуры железнодорожников. Виталий изначально отличался нестандартностью мышления и дисциплиной. Через некоторое время передал его другому тренеру — Валерию Новикову, так как сам еще играл за витебский клуб. Но года через три снова начал заниматься с той группой, где был Виталий. В общей сложности тренировал его лет пять.

Наставник вспоминает, что Родионов не пропускал тренировок, был воспитанным мальчиком.

— Но однажды мы услышали от него мат. Может, пас точный не отдали или еще что-то его разозлило, не помню уже. Я опешил! В шоке были и ребята, они даже игру прекратили. Никто не ожидал такое услышать от Виталия. Остановил тренировку: «Родионов, 20 отжиманий!» Этот закон — кто ругается, тот отжимается — действует до сих пор. И он всегда работает.

Виталий Родионов, когда бывает в Витебске, общается с Войтеховичем — звонит или приезжает на встречу.

— У Виталия есть очень хорошее качество — не забывает нашу школу. Каждый год дарит комплекты формы и мячи. Потом, когда ребята вырастают, мы эту форму передаем другим. Помогает он и Валерию Новикову.

Некоторых воспитанников спас от детдома

У Войтеховича подрастает уже второе поколение воспитанников:

— У меня занимается сын Вани Константинова — игрока национальной сборной по пляжному футболу. Есть и еще один мальчик, чей папа у меня тренировался. А вот дети Андрея Баранка, к сожалению, занимаются не у меня, а в СДЮШОР при ФК «Витебск» — им удобнее ходить на занятия поближе к дому.





За некоторых мальчишек тренеру приходилось бороться — сложные обстоятельства могли сломать им не только спортивную карьеру, но и судьбу.

— Отца и мать одного мальчика лишили родительских прав. Его хотели отправить в детдом. Я видел, что он любит футбол. Пришлось ходатайствовать — и парня перевели в спортивный интернат. Сейчас он в большом спорте. К слову, здесь, в нашем «Комсомольце», и с женой познакомился. Стал хорошим семьянином, отцом двух детей. Очень радостно, что он состоялся и как человек, и как спортсмен.

Похожая история произошла и года два назад: матери еще одного воспитанника грозило лишение родительских прав. Тогда Войтехович созвонился с солигорским «Шахтером»: там есть футбольная академия, где предоставляют питание и проживание. Парень успешно прошел отбор. А сейчас уже на пороге основного состава этого клуба.





Я веган, жена вегетарианка

Владимир Войтехович почти 25 лет посещает протестантскую церковь адвентистов седьмого дня. Иногда сам проповедует в храме в Богушевске. Жена Анна — тоже верующая.

— Виталий Родионов говорил в интервью, что вы читали ребятам христианские лекции.

— Раньше было больше возможностей говорить с детьми на такие темы. Мы ездили в лагеря, где можно было пообщаться перед сном или перед тренировками. Я читал детям какие-то христианские истории. Они были заинтересованы, задавали много вопросов.

Хочу, чтобы дети выросли в первую очередь как граждане. Часто им говорю: «Футболистом можешь и не быть, а человеком быть обязан». Но в воспитании нравственности сегодня есть проблемы: сказывается влияние СМИ, жестоких компьютерных игр. Две вещи, которые я не разрешаю детям: ругаться матом и делать друг другу пакости.

— Как поддерживаете физическую форму, чтобы и здесь подавать пример ребятам?

— Каждый день стараюсь найти час-полтора для спорта. Утром — пробежка, днем — физические упражнения. Обязательно прорабатываю спину — после травмы есть проблемы. Хожу в бассейн. Обливаюсь холодной водой. Люблю контрастный душ. Уже 27 лет я веган, не употребляю животную пищу. У меня двухразовое питание: завтрак и обед. Жена — вегетарианка, ведет мастер-классы по правильному питанию. Чаще всего она и готовит разные полезные блюда.

На вопрос, есть ли будущее у белорусского футбола, Владимир Павлович задумывается.

— Часто размышляю об этом… Мы, старшее поколение, потихоньку уходим. Но появляется много молодых талантливых тренеров, с большими спортивными амбициями. Сейчас в стране возрождаются футбольные академии, открываются частные школы, идет отбор игроков. Так что я оптимист: будущее у нашего футбола есть.



